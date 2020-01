Was ist ein Barotrauma?

Das Barotrauma der Lunge im Rahmen des Tauchens ist laut Wikipedia eine „für die Auftauchphase (Dekompression) typische Verletzung. Es kann auch – aber deutlich seltener – während des Abtauchens (Kompression) vorkommen“.

Während des Auftauchens wird der Umgebungsdruck des Tauchers reduziert (abnehmende Wassertiefe), heißt es weiter bei Wikipedia. „Folgerichtig dehnt sich der Rauminhalt beider Lungenflügel entsprechend aus und dehnt die elastische Lungenbegrenzung beziehungsweise Hülle (Pleura).“

„Erfolgt bei fortgesetzter Druckminderung der Umgebung (abnehmende Wassertiefe) keine Ausatmung aus der Lunge, so verbleibt die Luft oder das Gas in der Lunge und dehnt diese entsprechend dem abnehmenden Umgebungsdruck weiter aus. Überschreitet die Volumenausdehnung der Lunge die elastische Kapazität der Pleura, wird diese an ihrem schwächsten Punkt mehr oder weniger zerstört. Vereinfachend kommt es zu einem Lungenriss.“