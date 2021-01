Was steckt hinter dem neuen Internet-Portal "Witten rocks"?

Witten. Die Seite "Witten rocks" verspricht, Händler für ihre Kunden online besser sichtbar zu machen. Doch das Angebot sorgt für Irritationen.

Ein neues Internet-Portal ist in Witten an den Start gegangen. "Witten rocks" will Unternehmen in der Corona-Krise helfen, sich besser im Netz zu präsentieren. So sollen sich die Kunden schnell und übersichtlich auf einer Seite über die Angebote in der Stadt informieren können. Telefonnummer, Öffnungszeiten, Speisekarte, Fotos: Auf "Witten rocks" soll alles übersichtlich gebündelt zu finden sein.

Der Kopf hinter der Idee ist Oliver Brandt. Der Wetteraner ist überzeugt, dass seine Idee in Witten allerhand verändern wird. Lokaler Handel und die Menschen in der Stadt könnten mit seiner Online-Plattform näher zusammengebracht werden. "Gerade in dieser Zeit, in der die Geschäfte geschlossen sind, suchen viele Kunden online nach Produkten und Dienstleistungen", erklärt der Geschäftsführer der Broad Busters Aktiengesellschaft, die das Portal betreibt. Und viele schauten auch ganz bewusst nach Unternehmen aus der näheren Umgebung - weil sie die in der Krise unterstützen wollten.

1500 Unternehmen aus Witten werden aufgelistet

Aber viele Webseiten der kleinen Firmen seien nicht für aktuelle Infos gemacht. "Geänderte Öffnungszeiten, Lieferdienste, Online-Bestellmöglichkeiten: So etwas ist auf vielen Standard-Homepages nicht vorgesehen", sagt Brandt. "Oder die Inhaber wissen nicht, wie sie es ändern können."

Dabei will "Witten rocks" nun helfen und alle Infos zusammenbringen. Über Google hat das Portal bereits 1500 Firmen aus Witten auf seiner Seite gesammelt, die meisten von ihnen aber nur mit den Infos, die das Netz frei bietet. Außerdem haben Brandt und seine Mitarbeiter telefonisch und per Mail bei den Unternehmen kräftig die Werbetrommel für ihre Idee gerührt. "Mit ,Witten rocks' spendieren wir den Firmen einen tollen Baustein für den Weg zu mehr Sichtbarkeit im Netz“, wirbt Bezirksleiter Dieter Strohm aus Gevelsberg. Rund 80 Firmen würden inzwischen bei der Online-Community mitmachen. "Und täglich kommen fünf bis sechs dazu."

Service soll für die Firmen auf Dauer kostenlos sein

Aber die geschäftige Kontaktaufnahme sorgt auf für Irritationen. "Ich habe mich gefragt, ob das seriös ist", sagt etwa Fotograf Markus Hanke. "Angeblich hat man einen Premium Account, der kostenlos ist - aber andererseits steht da auch etwas von 499 Euro." Witten-rocks-Macher Oliver Brandt winkt entschieden ab. Woanders müssten Firmen für so einen Service solche Summen bezahlen. „Bei uns nicht. Diese Plattform ist für die Gesamtheit kostenlos und werbefrei! Auch Premium-Einträge sind und bleiben für alle Firmen zeitlich unbeschränkt gebührenfrei“, versichert er.

Und wie will die Broad Busters Aktiengesellschaft dann Geld verdienen? "Jetzt in der Krise wollen wir den Unternehmen erst einmal helfen," so Brandt. Damit werde sich seine Firma sicher einen guten Ruf erarbeiten. "Und irgendwann können wir den dann vielleicht nutzen, um uns als Marketing-Berater anzubieten." Eine Verpflichtung in dieser Richtung gebe es aber keinesfalls, betont er.

Sitz der Aktiengesellschaft in in Genf

Doch noch etwas anderes hat Fotograf Hanke irritiert: Firmensitz der Aktiengesellschaft ist im schweizerischen Genf, so steht es im Impressum. "Stimmt: Der Betrieb der gemeinnützigen Seiten ist an die Broad Buster AG mit Sitz in Genf ausgegliedert", sagt Brandt. Das gelte auch für die anderen Rocks-Stadtportale, die sein Unternehmen betreibt. Über 30 davon sind bereits im Netz - von Berlin über Leipzig bis Frankfurt. Die weitere Unterstützung im lokalen Marketing fände aber hier vor Ort statt - bei der Agentur Strohm & Brandt in Wetter.

Dennoch: Auch die Stadt Witten reagiert zunächst mit Skepsis auf das neue Angebot: "In den Anrufen bei den Firmen wurde der Eindruck erweckt, die Firma arbeite im Auftrag der Stadtverwaltung oder kooperiere mit ihr", so Sprecher Jörg Schäfer, das habe er von mehreren Betroffenen erfahren. Er stellt klar: "Das ist nicht der Fall. Es gibt keinen Auftrag der Stadt Witten und keine Zusammenarbeit."

Geschäftsführer Oliver Brandt weiß um die Problematik. In den Telefonaten hätten seine Mitarbeiter von einem Portal "für die Stadt Witten" gesprochen. "Das war missverständlich", bedauert er, es sei nicht die Institution "Stadt" gemeint gewesen. Er versichert, die Formulierung werde nicht mehr verwendet. "Wir sagen jetzt: Für Witten."

Die Community-Plattform findet man unter https://www.witten-rocks.de

>>>"Witten rocks" ist nicht das einzige Internet-Portal, das in der Corona-Pandemie aktuelle Infos von Betrieben bündelt. Auch auf "Witten-liefert.de" und "Ennepe-Ruhr-liefert" können sich Firmen eintragen, die ihren Kunden in der Krise einen besonderen Service anbieten.

Bei "Witten-liefert.de" gibt es bislang 26 Einträge. Mit der Internetseite will die Standortgemeinschaft Witten-Mitte die Geschäfte in der Innenstadt unterstützen, die durch die Corona-Krise hart getroffen wurden. Es gehe nicht darum, den Online-Handel zu stärken, sondern in dieser schwierigen Situation für die Kunden erreichbar zu sein und solidarisch zusammenstehen, so Vize-Vorsitzende Angelika Bilow-Hafer. Auch mit diesem Portal soll auf die zahlreichen kreativen Angebote und Ideen der Wittener Geschäfte aufmerksam gemacht werden.

