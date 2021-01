Zeugnisse Wie Schüler in Witten am Freitag an ihre Zeugnisse kommen

Witten. Per Post, per Mail oder doch persönlich – so verteilen die Schulen in Coronazeiten die Halbjahreszeugnisse an ihre Schüler.

Halbzeit für die Schüler in NRW: Am Freitag (29.1.) gibt's die Halbjahreszeugnisse. Aufgrund der Coronalage stellte sich für die Schulen die Frage: Wie kommen die Schüler an ihre Zeugnisse? In Witten teils digital, teils aber auch persönlich.

Für eine persönliche Zeugnisübergabe haben sich das Schiller- und das Albert-Martmöller-Gymnasium (AMG) entschieden. An beiden Schulen erhalten die Schüler ihre Zeugnisse über den Tag verteilt in ihnen zugewiesenen Zeitfenstern. Heiko Miele, Mittelstufen-Koordinator am Schiller-Gymnasium: „Die Zeugnisse per Mail zu verschicken, ist datenschutzrechtlich schwierig und per Post wäre das ein riesiger Kostenfaktor gewesen."

Die Buchholzer Grundschule in Witten gab die Zeugnisse am Mittwoch aus

Zusammen mit den Zeugnissen bekommen die Schüler an beiden Schulen auch ihre letzten Klassenarbeiten zurück. AMG-Schulleiter Johannes Rienäcker hält die persönliche Übergabe für unerlässlich: „Es ist ganz wichtig, dass die Schüler in dieser schweren Zeit noch einmal zur Schule kommen und mit den Lehrern sprechen können." Auch die Schüler der Buchholzer Grundschule haben ihre Zeugnisse persönlich abgeholt. Dort fand die Ausgabe bereits am Mittwoch statt. „Eine Zeugnisübergabe muss einfach persönlich sein", findet auch Schulleiter Stefan Richter. Um Kontakte zu vermeiden, wurden die Zeugnisse durch ein Fenster nach draußen gereicht.

In der Borbachschule wird es ebenso gehandhabt. Auf digitale Lösungen setzen dagegen das Ruhr-Gymnasium und die Hardenstein-Gesamtschule. „Wir haben das Motto ‚digitale Schule', deshalb haben wir auch eine digitale Lösung gefunden", so der Leiter des Ruhr-Gymnasiums, Dirk Gellesch. Abgesehen von der Jahrgangsstufe elf, die ihre Zeugnisse persönlich abholen kann, erhalten alle Schüler ihre Zeugnisse als PDF per Mail. Einige Klassenleitungen machen auch Videokonferenzen mit ihren Schülern und versenden die Zeugnisse parallel.

Wittener Schulleiter: „Wir wollen Kontakte so gut es geht vermeiden."

Auch die Hardenstein-Gesamtschule lädt zu Videokonferenzen ein. In Einzelgesprächen informieren die Lehrer ihre Schüler und deren Eltern über die Noten. Wer technisch nicht an einer Videokonferenz teilnehmen kann, erfährt die Noten telefonisch. Schulleiter Holger Jahnke: „Wir wollen Kontakte so gut es geht vermeiden, auch solche, die es auf dem Weg zur Schule in den Bussen geben würde." Die Gesundheit habe oberste Priorität. Ein persönliches Abholen des Zeugnisses ist auch möglich – allerdings nur nach vorheriger Terminabsprache.

Die Holzkamp-Gesamtschule hat sich für eine Mischform entschieden. Schüler der Jahrgangsstufe zehn können sich ihre Zeugnisse vor Ort abholen. „Viele Zehner brauchen ihre Original-Zeugnisse für Bewerbungen", erklärt Schulleiter Michael Günzel. Alle anderen Jahrgangsstufen bekommen zunächst eine Kopie von ihrem Zeugnis per Post.

>>>So hält es die Helene-Lohmann-Realschule

An der Holzkamp-Gesamtschule gibt es die Zeugnisse im Original erst, wenn der Präsenzunterricht wieder startet. Schüler, die ihre Zeugnisse früher benötigen, können für die kommende Woche einen Abholtermin vereinbaren.

Auch Schüler der Helene-Lohmann-Realschule, die ihr Original-Zeugnis nicht dringend benötigen, erhalten die Notenübersicht erst einmal per Mail.