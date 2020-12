Witten 2020: Diese Themen bewegten die Stadt

Das Ende der Kaufhof-Filiale in Witten hielt die Stadt 2020 in Atem. Die Zukunft des riesigen Leerstands ist noch ungewiss.

Witten. Corona beherrschte auch in Witten 2020 die Gespräche und unsere Berichterstattung. Welche anderen Themen die Stadt bewegten, lesen Sie hier.

Corona, Kommunalwahl, der Abschied von Galeria Karstadt Kaufhof, der Überlebenskampf der Edelstahlwerke – einige Themen haben Witten fast das ganze Jahr beschäftigt. Wir haben einen Überblick der wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen des Jahres in unserer Stadt zusammengestellt.

Wie sich das Coronavirus in Witten ausgebreitet hat

Noch Anfang des Jahres hatten viele gehofft, dass sich das neuartige Coronavirus nicht in Deutschland ausbreiten würde - doch es kam anders. Am 11. März teilte das Kreisgesundheitsamt dann den ersten Fall einer infizierten Wittenerin mit: Eine 25-Jährige, hatte sich im Skiurlaub in Österreich angesteckt. Ende März zählte die Ruhrstadt dann schon 49 Corona-Fälle. Bis Ende des Jahres (Stand 30.12.) haben sich insgesamt 1768 Wittener mit dem Virus infiziert.

Zu Beginn der Pandemie waren es vor allem Reiserückkehrer, die das Virus in die Stadt und den Kreis trugen. Früh beschloss die Bundesregierung einschneidende Maßnahmen: Am 16. März wurden Schulen und Kindergärten geschlossen, am 22. März folgten Gastronomien und Geschäfte, alle Freizeit- und Kultureinrichtungen. Witten stand still - so wie der Rest des Landes.

Nach den ersten vorsichtigen Öffnungen, kehrte langsam das Leben in die Stadt zurück -- unter neuen Regeln und mit Maskenpflicht beim Einkaufen und im ÖPNV. Im Frühling und Sommer schien die Pandemie im Griff zu sein, die Zahl der Menschen, die sich neu infizierten war überschaubar.

Doch mit dem Herbst stiegen wie überall die Infektionszahlen. Auch der sogenannte "Lockdown light" im November konnte diese Entwicklung nicht bremsen. Am 18. Dezember überstieg die Sieben-Tage-Inzidenz in Witten erstmals die 200er Marke. 201 Wittener hatten sich in der vorangegangenen Woche neu mit dem Virus infiziert.

Im Winter hat sich das Virus nun auch vermehrt seinen Weg in die hiesigen Altenheimen gebahnt. Die Todeszahlen schießen auch deshalb seit November in die Höhe. Mittlerweile sind 26 Menschen aus der Ruhrstadt nach einer Infektion mit Corona verstorben. Doch nun ist ein Ende der Pandemie in Sicht sein: Am 27. Dezember wurden die ersten Senioren im EN-Kreis geimpft, in der ersten Januarwoche sollen viele Wittener Altenheimbewohner folgen.

Lars König wird neuer Bürgermeister

Die CDU stellt mit Lars König erstmals einen eigenen Bürgermeister in Witten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

gelingt am 27. September die Sensation des Jahres. Der gegen Amtsinhaberin Sonja Leidemann. Der 49-Jährige holt rund 60 Prozent der Stimmen. für die Frau nicht sein, die 16 Jahre lang Witten "regierte" und sich noch 2015 gegen ihren eigenen Beigeordneten durchgesetzt hatte. Vielleicht waren sie und die SPD sich ihrer Sache zu sicher.

Nur die konnte die SPD knapp für sich behaupten. Der Vorsprung zur CDU ist aber winzig, die SPD holte 16 Sitze im neuen Rat, die Union 15. Gleichauf mit den großen Parteien stehen die Grünen (13 Sitze) glänzend da. Zu einer Mehrheit reicht es für keine Partei. Für den neuen Bürgermeister bedeutet das, sich zu müssen.

Der Überlebenskampf der Deutschen Edelstahlwerke

Das Jahr begann für die Beschäftigten der Deutschen Edelstahlwerke (DEW) schon mit schlechten Nachrichten. Im März wurde bekannt, dass das Stahlwerk rund 270 Stellen abbauen möchte -- verteilt auf seine Standorte in Witten, Siegen, Hagen und Krefeld. Ein massiver Auftragseinbruch im Zuge der Corona-Krise brachte das Unternehmen dann vollends ins Straucheln.

Im Juni warnten die Vertrauensleute der IG Metall vor einer drohenden Insolvenz der DEW. Spätestens seit diesem Hilferuf der Gewerkschafter bangen rund 1700 Beschäftigte in Witten um ihren Arbeitsplatz. Insgesamt sind 4000 Personen bei der DEW angestellt. Die Geschäftsführung hat nach eigenen Angaben im Sommer eine Landesbürgschaft in Höhe von 50 Millionen Euro beantragt.

Zusätzlich müssen aber auch die Mitarbeiter verzichten: Rund 39 Millionen Euro wollen die Stahlwerke zwischen 2020 und 2022 allein an Personal- und Lohnkosten einsparen. Insgesamt seien Einsparungen in Höhe 100 Millionen Euro bis 2025 nötig, um das Überleben zu sichern. Bereits in diesem Jahr erhalten die Mitarbeiter nur 60 Prozent

Nach zähen Verhandlungen haben sich IG Metall und Geschäftsführung im November Demnach soll es bis Ende 2022 keinen weiteren Personalabbau über das bisher vereinbarte Maß hinaus geben. Zudem gibt die Geschäftsführung für diesen Zeitraum eine Standortgarantie für alle Werke. Die Vereinbarung soll die Grundlage für einen Sanierungstarifvertrag sein, der noch auszuhandeln ist.

Das Ende von Galeria Karstadt Kaufhof in Witten

Am 19. Juni wird bekannt, dass Witten auf der Streichliste des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof steht. Anfangs glauben Stadt und Betriebsrat noch, das als profitabel geltende Warenhaus retten zu können. Die Bürgermeisterin will den Vermieter, die Weimarer Saller-Gruppe, und die Immobilienabteilung von Kaufhof an einen Tisch bringen, um vielleicht doch noch eine Lösung zu finden, die den Standort rettet.

Ende Juli beginnt der Abverkauf des Sortiments zu erheblichen Rabatten. Das sei noch nicht das Ende, sagen Verdi und Betriebsrat. Doch alle Hoffnungen zerschlagen sich endgültig am 29.Juli. Die Filiale an der Bahnhofstraße ist nicht zu retten, teilt die Unternehmensleitung in einem Brief an die hiesige SPD mit. Diese hatte noch Unterschriften für den Erhalt des Hauses gesammelt.

Am Freitag, 16. Oktober, schließen sich die Türen von Kaufhof um 13.43 Uhr . Zusammen mit Britta Ruhl von der Geschäftsführung in Witten verriegelt Filialleiter Oliver Klein den Eingang. Witten verliert damit seinen wichtigsten Einkaufsmagneten in der Innenstadt. Die ersten laufen.

Der Fall Anita S.

Ein spektakulärer Vermisstenfall einer Frau aus Bochum hat 2020 auch die Wittener beschäftigt. Vor einem Jahr, am 7. Dezember 2019, ist die Wattenscheiderin Anita S. spurlos verschwunden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 35-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen ist. Ein guter Bekannter aus Witten geriet Anfang des Jahres unter Tatverdacht. Bis heute wurde aber keine Leiche gefunden.

Ein Polizist hält das Vermisstenplakat von Anita S. in der Hand. Die Polizei suchte schon im Dezember 2019 mit Leichenspürhunden, Booten und Pferden nach der vermissten Frau aus Günnigfeld am Kemnader See in Bochum und Witten. Foto: Svenja Hanusch/ Funke Foto Services

Elf Tage hatte der nicht vorbestrafte Wittener im Februar in U-Haft gesessen. Dann wurde er vom Amtsgericht Bochum wieder freigelassen. Es gebe einen „Anfangsverdacht", aber keinen „dringenden Tatverdacht", hieß es. Der Mann bestreitet vehement, etwas mit dem Verschwinden von Anita S. zu tun zu haben.

Der 33-Jährige soll mit der Frau zuletzt in seiner damaligen Wohnung in Herbede gewesen sein. Danach verliert sich jede Spur von der Bochumerin. Eine Mordkommission („MK Stausee") wurde gebildet. Mehrere Suchaktionen auf und am Kemnader See, auch mit Leichenspürhunden, Tauchern und Hubschraubern, wurden gestartet. Auch anderswo im Bochumer Stadtgebiet wurde nach der vermissten kaufmännischen Angestellten gesucht.

Auch vom Wasser aus suchte die Polizei am Kemnader See in Witten nach der vermissten Anita S.. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Ein Jahr nach dem Verschwinden von Anita S. hat die Staatsanwaltschaft Bochum im Dezember für Hinweise, die zur Klärung dieses mysteriösen Falles führen.

Neubau der Herbeder Ruhrbrücken

Der geplante Neubau der Herbeder Ruhrbrücken hat den Stadtteil Die drei maroden Brücken sollen komplett ersetzt werden. Es geht um die Omega-Brücke über die Bahngleise, eine kleine Brücke über die Straße „Ruhrtal“ und das 375 Meter lange Stück, das über Mühlengraben und Ruhr führt.

Die marode Herbeder Ruhrbrücke in Witten (im Vordergrund) muss ersetzt werden. Parallel zu ihr soll in Richtung Autobahnbrücke (im Hintergrund) ein neues Bauwerk entstehen. Foto: Olaf Ziegler/ Funke Foto Services

Diese Befürchtung machte zunächst im Dorf die Runde, als die Pläne von Straßen NRW konkreter wurden. Für die Sanierung der dreiteiligen Ruhrbrücke ab 2024 schien eine Vollsperrung der Wittener Straße unausweichlich.

Bürger Es gab Unterschriftenlisten, eine Online-Petition, sogar mit Klage hatten sie gedroht. NRW-Minister Wüst hat daraufhin die Pläne gekippt. - das war die gute Nachricht für die engagierten Herbeder in 2020.

Nun lautet die große Frage: gebaut werden? der Arbeitskreis „Herbeder Brückenneubau“ favorisiert die südliche Trasse. Der Landesbetrieb wird seine Machbarkeitsstudie, in der beide Varianten untersucht wurden, in einer Sondersitzung Anfang 2021 vorstellen.

Spatenstich für den Uni-Neubau

Am 5. November wurde für einen spektakulären Hochschul-Neubau gefeiert. Was bundesweit für Aufsehen sorgen dürfte: Das neue dreieinhalbgeschossige Gebäude wird von der bayerischen Firma Züblin Timber aus Bayern Die private Hochschule setzt auf Nachhaltigkeit.

Im März 2020 hatten die Bauarbeiten für das neue Seminar-, Büro- und Verwaltungsgebäude auf dem früheren großen Uni-Parkplatz begonnen. 22 Millionen Euro wird der Erweiterungsbau kosten, der vom Berliner Architektenbüro Kaden+Lager geplant wurde. Das Gebäude soll im Spätsommer 2021 fertig werden und dann zum Wintersemester 2021/22 in Betrieb gehen.

Im durch stetig wachsende Studentenzahlen notwendigen Erweiterungsbau wird es auch eine Bibliothek geben, die 24 Stunden am Tag geöffnet sein soll. Ein Veranstaltungszentrum im Haus bietet Platz für über 350 Menschen. Mobile Wände im Holzgebäude ermöglichen es, Räume so zu gestalten, wie die Universität sie benötigt. Dachterrassen werden einen Ausblick ins grüne Pferdebachtal ermöglichen.

