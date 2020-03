Witten: 41-Jähriger wegen Drogenhandels vor Gericht

Gewerbsmäßigen Handel mit Drogen wirft die Anklagebehörde einem 41-jährigen Mann aus Witten vor. Der Flüchtling aus Syrien muss sich vor dem Bochumer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm zur Last, zwischen Mai 2018 und Januar 2019 in mindestens 20 Fällen Betäubungsmittel verkauft zu haben.

Zum Prozessauftakt legte der Mann ein Geständnis ab. Die Richter hatten den Mann eindringlich darauf hingewiesen, dass ein Geständnis strafmildernd gewertet würde. Der Staatsanwalt deutete an, dass er in so einem Fall auf eine Haftstrafe von weniger als vier Jahren plädieren würde.

Wittener hat seit Ende letzten Jahres eine feste Arbeitsstelle

Bei den Vorwürfen geht es um rund 1,2 Kilo Cannabis und Marihuana sowie 20 Gramm Kokain. Die Drogen waren bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Januar 2019 sichergestellt worden, außerdem 1.600 Euro Bargeld, eine Feinwaage und drei Schrotpatronen. „Meine Lage war damals aussichtslos. Ich musste auch für meine Familie in Syrien sorgen sowie für den Unterhalt meiner zwei Kinder in Witten“, erklärte der Angeklagte.

Als 24-Jähriger war der Mann nach Deutschland gekommen. Er lebte anfangs von Hilfsjobs. Ende letzten Jahres fand er eine feste Arbeitsstelle und verdient seitdem 2.200 Euro brutto im Monat. „Mein Mandant will reinen Tisch machen. Die Drogengeschäfte sind vorbei“, machte sein Verteidiger deutlich.

Ein Kunde soll zwei mal wöchentlich 150 bis 200 Gramm Hasch gekauft haben

Ein Kunde, dem der Angeklagte Drogen verkaufte, machte bei den Ermittlern detaillierte Angaben. Demnach kaufte der Abnehmer anfangs kleinere Mengen, später mehr. Ab Juli 2018 soll er zwei mal wöchentlich 150 bis 200 Gramm Hasch gekauft haben.

Keine Angaben macht der Angeklagte zu seinem Lieferanten, von dem er die Drogen auf Kommissionsbasis erhielt. „Sonst drohen massive Repressalien“, erklärte der Verteidiger.

Wittener soll mit gefälschtem Führerschein unterwegs gewesen sein

Bislang muss der Mann keine Untersuchungshaft verbüßen. Sein Anwalt und er hoffen darauf, dass er später als Freigänger seine Arbeitsstelle weiter behalten kann.

Allerdings gibt es weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. So soll der Mann mit einem gefälschten slowenischen Führerschein unterwegs gewesen sein. Der Prozess wird fortgesetzt.