Witten: 78-jähriger Radfahrer bei Sturz schwerer verletzt

Witten. Warum ein Radfahrer (78) in Herbede gestürzt ist, als er die Straße bergab fuhr und in eine Kurve kam, ist unklar. Er wurde schwerer verletzt.

Ein 78-jähriger Radfahrer aus Witten hat sich bei einem Sturz schwerer verletzt. Der Mann befuhr die Krünerstraße in Durchholz in Richtung Sprockhövel, als er bergab in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad verlor.

Es soll niemand anderes an dem Unfall beteiligt gewesen sein, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls, zu dem es bereits am 1. Mai gegen 12 Uhr kam, wie am Sonntag (3.5.) bekannt wurde. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0234/909-5206 zu melden.