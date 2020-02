Witten: „Abrakadabra“ verzaubert mit der Schneekönigin

Mitten im Winter kommt die Schneekönigin vorbei und entführt den jungen Kay in ihr Zauberschloss: Das Tanztheater Abrakadabra hat am Samstag (22. Februar) mit dem gleichnamigen Stück rund 700 Besucher in den Saalbau gelockt. Die Show kam gut beim Publikum an. Es gab minutenlangen Applaus und Standing Ovations.

Mehr als 100 Kinder und junge Erwachsene waren an dem Projekt beteiligt. „Bei uns kann jeder mitmachen, der Lust hat“, sagte Julia Kast, Mitgründerin des Tanztheaters. Die Altersspanne der Teilnehmer reichte von acht bis 26 Jahren. „Und ich möchte allen danken, die sowohl hinter als auch auf der Bühne mitgeholfen haben“, sagt die 52-Jährige.

Elina Vedmanov (10) lieferte im Wittener Saalbau ein tolles Debüt ab

Gerda (Elina Vedmanov), Kay (Dmitrii Brazhnikov) und die Großmutter sitzen gemeinsam auf einer Bank in ihrem Zimmer. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Ihr großes Debüt feierte die kleine Elina Vedmanov. Die Zehnjährige verzauberte das Publikum in der Hauptrolle der Gerda. „Kaum zu glauben, dass das Laienschauspieler sind“, sagte Zuschauerin Elke Fieliche (50) nach der Aufführung. In dem Stück muss Gerda ihren Freund Kay, der von Dmitrii Brazhnikov (9) gespielt wurde, aus den Fängen der Schneekönigin befreien. Sie macht sich auf die Suche und trifft auf der Reise Räuber, eine sprechende Krähe, eine Schamanin und einen König. Sie alle helfen Gerda bei der Suche nach ihrem Spielkameraden. „Die Räuberszene hat mir besonders viel Spaß gemacht“, erzählte Nachwuchsschauspielerin Elina hinterher.

Aber zu der Show gehörte neben der Schauspielerei auch Gesang und Tanz. Das Publikum klatschte euphorisch mit, als fast 20 Kinder in Blumenkostümen zum Lied einer Zauberfee ihre Choreographie aufführten. Die Bühne war mit riesigen Rosen aus Papier geschmückt, die die Kleinen selber gebastelt hatten.

Viele Gäste gehörten zur Verwandtschaft der Schauspieler

Im Publikum saßen vor allem Familien und Freunde der jungen Schauspieler. So auch Ulrike Beckmann (67), die Oma einer der Tänzerinnen. „Ich war wegen meiner Enkelin schon öfter bei Auftritten und es lohnt sich immer“, sagte die Seniorin. Das sei auch der Grund, warum sie nicht viel Werbung machen müssten, verriet Julia Kast. „Es spricht sich immer ganz schnell rum, wenn wir etwas aufführen.“ Ruckzuck war auch diesmal die Show ausverkauft.

Elina Vedmanov und die anderen Schauspieler hatten lange für das Stück geübt – schon seit März letzten Jahres. Trotzdem sei die Generalprobe chaotisch verlaufen, sagte Abrakadabra-Mitbegründerin Julia Kast. „Aber das ist bei uns eigentlich immer ein gutes Zeichen.“ Am Ende verriet sie auch, warum das Tanztheaterteam sich für „Die Schneekönigin“ entschieden hatte: „Wir wollten das Stück nach 25 Jahren nochmal präsentieren – diesmal mit den Kindern der damaligen Schauspieler.“ Außerdem hätten sie mit der heutigen Technik viel mehr Möglichkeiten als damals.

Das nächste Projekt von Abrakadabra heißt „Multikulti-Family“

Das nächste Projekt von Abrakadabra heißt „Multikulti-Family"

Wie viele Aufführungen noch folgen, wissen die Veranstalter nicht. Aber die „Schneekönigin" soll bis zum Ende des nächsten Winters laufen. Ein neues Projekt steht schon in den Startlöchern. „Multikulti-Family soll es heißen. Dabei sollen Kinder verschiedener Nationalitäten Essen oder Bräuche ihrer Heimat vorstellen und die anderen daran teilhaben lassen", so Julia Kast. Doch bis dahin dürfte Gerda ihrem Freund Kay noch einige Male das Leben retten.