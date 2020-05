Witten: Anti-Faschismus-Plakat – Staatsschutz ermittelt

Die Wittener Edelweißpiraten kämpfen in Tradition der Widerstands-Jugendgruppen aus dem Deutschen Reich gegen den Faschismus. Am Samstag protestierte die Gruppe mit einem riesigen Transparent am Bergerdenkmal. Allerdings rief die Aktion die Polizei auf den Plan. Der Staatsschutz ermittelt nun.

In eine professionell gemachten, mit Musik untermalten und teils mit einer Drohne gedrehten Video hat die Gruppe sich bei der Aktion gefilmt. Das Video verbreiten die Mitglieder nun über die Plattform Vimeo. Zu sehen sind sechs maskierte und schwarz gekleidete Personen, die mit Spraydosen ein Protestplakat herstellen. Es zeigt eine Faust, die ein Hakenkreuz zerschlägt, darunter den Schriftzug „Nie wieder Faschismus“. Später laufen die Personen durch den Hohenstein-Wald (mit Zoom aufs Wildgehege) zum Bergerdenkmal. Gefilmt wird ferner, wie die Mitglieder das mehrere Meter große Plakat von der Aussichtskanzel aus in Richtung Bommern hinabhängen und auf der Kanzel ein rot-grün-weißes Leuchtfeuer entzünden. Die Gesichter der Gruppenmitglieder sind verpixelt.

Wittener Feuerwehr entfernte Plakat

Nach eigenen Angaben wählten die „Edelweißpiraten“ den 8. Mai als Aktionstag, in Gedenken an die Befreiung vom NS-Terror vor 75 Jahren. So beeindruckend das Video ist, es wird nun ermittelt: Die Polizei wirft der Gruppe Hausfriedensbruch vor. Weil es sich außerdem um eine politische Verlautbarung handle, so Polizeisprecher Jens Artschwager, ermittele nun der Staatsschutz.

Das weithin sichtbare Transparent war erst am Samstagvormittag aufgefallen. Dann hätten Mitarbeiter des Ordnungsamts die Polizei informiert. Zusammen mit der Feuerwehr wurde das Plakat wieder entfernt. Außerdem wurde ein neues Schließsystem an der Tür installiert. Aufgebrochen haben die Aktivisten diese nicht: Das Bergerdenkmal ist zwar wegen der Corona-Auflagen zurzeit gesperrt. Nach Angaben des Ordnungsamts waren jedoch die Flügeltüren zum Treppenhaus des Turmes offenbar unverschlossen.