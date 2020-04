Witten: Arge verkauft virtuelle Karten für Muttenthalbahn

Witten Kaiserwetter, aber die Muttenthalbahn darf nicht fahren. Die Corona-Pandemie hat auch sie ausgebremst. Der Verein verkauft trotzdem Fahrkarten.

Die Corona-Pandemie hat auch das Gruben- und Feldbahnmuseum sowie dessen Muttenthalbahn ausgebremst. Der Wittener Trägerverein freut sich nicht nur über Spenden, sondern bietet Fans der Muttenthalbahn jetzt auch virtuelle Fahrkarten zum Kauf an.

Diese kosten für Erwachsene acht Euro und für Familien 20 Euro. Die Familienkarte ist gültig für zwei Erwachsene und maximal zwei Kinder. „In den Karten sind die Fahrten mit unserem Zug sowie jeweils eine Waffel und ein Getränk enthalten", erklärt Hermann Kassebaum, zweiter Vorsitzender des Trägervereins Arge Muttenthalbahn.

Museum bleibt bis Ende August geschlossen

Die Karten können eingelöst werden, sobald die Muttenthalbahn wieder durch das Muttental fahren darf. Kassebaum: „Bis Ende August bleibt unser Gruben- und Feldbahnmuseum Zeche Theresia leider geschlossen und wir fahren auch nicht. Die derzeit geltenden Regeln zur Hygiene und die Abstandsregeln könnten bei uns nicht eingehalten werden."

Die virtuellen Fahrkarten sind aber nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in der kommenden Saison 2021 gültig. Wer den Verein mit einem Fahrkartenkauf in der derzeit schwierigen Lage unterstützen möchte, kann sich per E-Mail melden (regenbogenweg@arcor.de).

Weitere Nachrichten aus Witten unter https://www.waz.de/staedte/witten/