Witten: Autokino-Programm bis 20. Juni steht jetzt fest

Auch wenn die Kinos wieder öffnen: Das Programm im WAZ-Autokino am Kemnader See läuft ebenfalls weiter. Bis zum 20. Juni steht das Programm bereits fest. Gezeigt werden nur noch Filme, weitere Events seien nicht mehr erlaubt, so Veranstalter Holger Schmidt von der Dortmunder Agentur Lifestyle & Friends. Allerdings: Die Termine für den großen ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag um 11 Uhr und den Comedy-Abend mit Ingo Appelt am Montagabend, bleiben bestehen.

Ob es nach dem 20. Juni noch weiter geht in Heveney? „Das wissen wir noch nicht“, so Schmidt. Interesse an Veranstaltung im Autokino gebe es jedenfalls. „Uns haben nun schon fünf Schulen angefragt, ob sie ihre Abschlussfeiern hier machen können“, so der Betreiber. Er freut sich über die Anfragen: „Es ist schön, wenn wir den Menschen – egal ob Schulen oder Kirchen – etwas Freude bereiten können.“

Neuverfilmung vom „König der Löwen“ läuft am Pfingstsonntag

Folgendes Programm bis zum 20. Juni fest: Sa. 30. Mai: Bad Boys for Life – mit Will Smith und Martin Lawrence; So. 31. Mai: König der Löwen – die Neuverfilmung des Familienklassikers; Do. 4. Juni: Rammstein Paris, – Konzertfilm mit Live-feeling; Fr. 5. Juni: Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn – mit Margot Robbie; Sa. 6. Juni: Knives out – mit Chris Evens und Daniel Craig; Do. 11. Juni: Wunschfilmtag, Zuschauer können aus verschiedenen Filmen ihren Favoriten wählen; Fr. 12. Juni: Der Junge muss an die frische Luft – mit Harpe Kerkeling; Sa. 13. Juni: Once Upon a time in Hollywood – mit Brad Pitt, Margot Robbie und Leonardo DiCaprio; Do. 18. Juni: Wunschfilmtag; Fr. 19. Juni: The Gentlemen -- mit Matthew McConaughey, Hugh Grant und Colin Farrell; Sa. 20. Juni: Joker – mit Oscargewinner Joaquin Phoenix.

Die Vorstellungen beginnen bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Es gibt die Möglichkeit, online oder vorort Snacks und Getränke zu kaufen. Mehr Infos und Karten gibt es unter autokino-kemnadersee.de.