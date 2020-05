Witten: Bauarbeiten für Universitäts-Neubau sind angelaufen

Die Corona-Krise verzögert derzeit viele Baumaßnahmen. Nicht das mit rund 22 Millionen Euro veranschlagte Großprojekt an der Uni Witten/Herdecke. An der Hochschule, an der mittlerweile knapp 3000 Studierende eingeschrieben sind, haben die vorbereitenden Arbeiten für das neue Campusgebäude zwischen dem Unihauptgebäude und dem FEZ begonnen.

Der bisherige große Hochschulparkplatz an der Alfred-Herrhausen-Straße ist eingezäunt. Ein gewaltiger Baukran überragt deutlich die angrenzenden Hochschulgebäude. Weil die Universität aufgrund der Corona-Lage auf digitales Lehren und Lernen umgestellt hat, ist der derzeitige Autoverkehr auf dem Campusgelände übersichtlich. So konnte der große Parkplatz mit seinen bisherigen 167 Stellplätzen ohne Probleme wegfallen. Jan Peter Nonnenkamp, Kanzler der Universität, zu unserer Redaktion: „Wir haben von der Stadt eine Teilbaugenehmigung erhalten und sind beim geplanten Neubau im Zeitplan. Mit der Schalung für das Fundament soll ab dem 18. Mai begonnen werden." Nonnenkamp rechnet damit, dass der Neubau - eine spektakuläre Holzkonstruktion - im Spätsommer oder Frühherbst 2021 fertiggestellt wird.

Kanzler: „Die Unterzeichnung unseres Mietvertrages steht unmittelbar bevor"

Der Auftrag für das dreigeschossige Gebäude plus Staffelgeschoss ging an die bayerische Firma Züblin Timber. Die Holzbauspezialisten aus Aichach haben auch Deutschlands erstes Holzhochhaus mit zehn Stockwerken in Heilbronn gebaut. Der nachhaltige Erweiterungsbau der Universität Witten wird nicht nur Büro-, Verwaltungs-und Seminarräume beherbergen, sondern auch eine Bibliothek und ein Veranstaltungszentrum, das über 350 Menschen fassen wird. Dachterrassen werden einen Ausblick ins Pferdebachtal ermöglichen.

Weil durch das neue Campusgebäude der bisherige Hauptparkplatz entfällt, ist ein Parkhaus geplant, das neben dem Gebäude ZBZ, in dem die Universitätszahnklinik zu finden ist, entstehen soll. Laut Kanzler Nonnenkamp wird die Hochschule im neuen Parkhaus 280 der rund 600 Stellplätze anmieten. „Die Unterzeichnung unseres Mietvertrages steht unmittelbar bevor." Wie unsere Redaktion aus anderer Quelle erfuhr, soll es sich beim Parkhaus-Investor um die Dortmunder Firma Immo-Connect handeln.

Wittener Studenten helfen am Telefon beim Gesundheitsamt und dem ASB

Das Unternehmen hatte bereits im vergangenen Jahr auf dem Wickmann-Gelände in Annen investiert, wo ein gemeinsames Gebäude für die Mieter DM, Kik und Deichmann entstand. Für eine Stellungnahme zum Parkhaus-Vorhaben war Immo-Connect am Montag (4.5.) nicht zu erreichen. Das Parkhaus an der Universität wird auf städtischem Grund entstehen. Der Kaufvertrag für das Grundstück muss noch geschlossen werden.

Prof. Jan Ehlers, Vizepräsident der Universität, freut sich derweil, dass die Umstellung auf ein digitales Sommersemester für die Studierenden und Dozenten so reibungslos funktioniert hat, wie der Veterinärmediziner betont. Auch andere Mitarbeiter der Hochschule arbeiteten größtenteils im Homeoffice. Am geschlossenen Unihauptgebäude weisen Zettel Paketboten auf feste Anlieferungszeiten hin. Worauf Jan Ehlers stolz ist: Fast 300 Studierende haben sich freiwillig gemeldet, um in Corona-Zeiten in den Kliniken zu helfen, mit denen die Universität zusammenarbeitet. „Studierende helfen auch - am Telefon - zum Beispiel beim Gesundheitsamt und beim Arbeiter-Samariter-Bund", so Ehlers.

Anatomie der Hochschule zieht ins Wullener Feld

Außerdem steht in den kommenden Wochen ein Umzug an. Die Anatomie der Universität, bislang im Hochschulhauptgebäude untergebracht, wird ins angrenzende Gewerbegebiet Wullener Feld umziehen. In der dortigen Gleiwitzer Straße hat die Uni ein Geschoss eines Gebäudes angemietet, das derzeit noch umgebaut wird. Kanzler Jan Peter Nonnenkamp: „Das wird dort in vier bis acht Wochen fertig sein."

>>> Campustag am 16. Mai online





Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) möchte trotz der Corona-Lage ihren traditionellen Tag der offenen Tür anbieten - als Online-Event. Am Samstag, 16. Mai, stellt die UW/H von 9 bis 17 Uhr ihre Studiengänge aus den Bereichen Management, Politik, Philosophie, Kultur, Psychologie sowie Medizin und Zahnmedizin vor.

Eine kostenlose Anmeldung ist für Interessierte ab sofort über folgende Webseite möglich: www.uni-wh.de/campustag. Zum Start des Online-Campustages gibt es einen Livestream, der neben ersten Infos zu den Fakultäten und Studiengängen allgemeine Informationen über die Universität bietet.