Witten: Beim Stadtradeln 2020 zählt wieder jeder Kilometer

Welche Stadt schafft die meisten Kilometer mit dem Rad? Wittens Klimaschutzbeauftragte Sonja Eisenmann hofft, wieder viele Mitstreiter für das „Stadtradeln 2020“ gewinnen zu können. Es gilt, die knapp 100.000 Kilometer aus dem Vorjahr vielleicht sogar noch zu toppen.

2019 hatte sich Witten bei der bundesweiten Aktion deutlich gesteigert – von fast 40.000 auf 98.000 Kilometer. Knapp 530 Aktive gingen damals an den Start. In der „Metropole Ruhr“ landete Witten auf Platz 9, bundesweit zumindest unter den ersten 150 von 1000 teilnehmenden Kommunen. Mit beinahe 15.000 geradelten Kilometern gelang es der Rudolf-Steiner-Schule, die Uni von Platz 1 zu verdrängen.

Dreiwöchige Aktion startet in Witten am 17. Mai

Bei der dreiwöchigen Aktion sollen vom 17. Mai bis 6. Juni so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurückgelegt werden, um CO2 zu sparen. Jeder kann sich dem „Team – Witten in der Metropole Ruhr“ anschließen. Und jeder Kilometer zählt, ob man ihn privat oder beruflich radelt, im Verein oder allein. Am Ende wird alles zu einer gemeinsamen Stadtwertung zusammengezählt. „Stadtradel-Star“ 2019 war Raphael Moser mit seinem Lastenrad.

Die geradelten Kilometer können z. B. mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer oder einem Routenplaner (z. B. Naviki) ermittelt und unter www.stadtradeln.de oder direkt über eine STADTRADELN-App in den Online-Radelkalender eingetragen werden. Weitere Informationen: www.stadtradeln.de/home