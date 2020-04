Witten: Schulen starten ruhig und geregelt in Corona-Alltag

Witten. Wittens Schulen sind ruhig und geregelt in den Unterricht in Corona-Zeiten gestartet. Viele Abiturienten nahmen das freiwillige Angebot an.

Wittens Schulen sind ruhig und geregelt in den Unterricht in Corona-Zeiten gestartet. Berufskolleg, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen haben sich einiges einfallen lassen, um die Schüler ohne Gefährdung unterrichten zu können. Viele Abiturienten nahmen das Angebot dankbar an - obwohl der Unterricht für sie freiwillig ist.

Schulleiter begrüßt Schüler an der Händewaschanlage

Auf rund 80 Abiturienten hatte sich das Schiller-Gymnasium am Donnerstag eingerichtet – und die allermeisten sind gekommen. In den Kursen blieben zum Schulstart nur wenige Plätze frei. „Viele haben das Angebot dankbar angenommen, vor den Abi-Prüfungen noch einmal Unterricht zu haben“, so Schulleiterin Janine Bartsch. Sorgen wegen einer möglichen Ansteckung habe es kaum gegeben. Einbahnstraßenregelungen, weit auseinander gestellte Tische, Seife und Einmal-Handtücher in den Klassen und die Empfehlung, auf den Gängen einen Mundschutz zu tragen: Das Hygiene-Konzept habe Schüler und Eltern beruhigt.

Ganz ähnlich sah es am Martmöller-Gymnasium aus – auch zahlenmäßig. Rund 80 von 120 Abiturienten sind dort am Donnerstag gekommen. Und nicht alle von denen, die fehlten, hätten Angst vor Ansteckung, betont Schulleiter Johannes Rienäcker. „Wir sind mit dem Stoff durch, die Schüler sind gut vorbereitet.“ Jetzt gehe es mehr darum, noch offene Fragen zu klären. „Und die Schülerinnen und Schüler emotional zu betreuen und ihnen klar zu machen: Wir kriegen das mit dem Abi hin - auch in der jetzigen Situation.“

„Unproblematisch und entspannt“ war der erste Tag ebenfalls am Ruhr-Gymnasium. Hier werden die Abiturienten auf dem Schulhof an einer „Waschanlage“ empfangen, an der ihnen von Schulleiter Dirk Gellesch und seiner Stellvertreterin Kerstin Peters erstmal die Hände gereinigt werden. „Wir versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen – und das mit einer großen Portion Humor“, erklärt Gellesch die witzige Aktion. Die Schüler reihten sich gerne auf. Allerdings: Nur etwa 20 kamen am Donnerstag. „Die Mehrzahl der Kurse hat sich entschieden, lieber digital weiterzumachen.“ Daher sei die Umsetzung der Hygiene-Regeln fürs Ruhr-Gymnasium kein Problem. Gellesch betont: „Wir sind ja ohnehin in einer sehr glücklichen Situation, weil wir nur die Abiturienten – und auch die nur freiwillig – unterrichten müssen.“ Die Gesamtschulen hätten es da mit den zehnten Klassen plus Abistufe Q2 viel schwerer.

Einige Krankmeldungen an der Hardenstein-Gesamtschule

Dennoch: Auch da lief es offenbar rund. An der Hardenstein-Gesamtschule hatte Vize-Schulleiter Holger Jahnke die Schüler in Gruppen aufgeteilt, damit in den Bussen und vor der Schule kein Gedrängel entsteht. Die ersten Zehntklässler wurden von 9.45 Uhr bis 12.15 Uhr unterrichtet. Die zweite Gruppe kam um halb eins in die Schule.

Aber nicht alle der rund 110 Schüler der zehnten Klasse sind am Donnerstag erschienen. „Einige Eltern haben heute morgen angerufen und ihre Kinder krank gemeldet“, so Jahnke. Zu groß sei die Sorge, dass sich ihre Kinder in der Schule mit dem Virus infizieren könnten. Auch Schülerin Vivienne Koehn ist verunsichert. „Es ist schon ein komisches Gefühl, wieder in die Schule zu gehen“, sagt die 15-Jährige. „Meine Eltern sind beide vorerkrankt.“ Sie befürchtet daher, sich in der Schule mit dem Virus anstecken zu können. Auch ihr Mitschüler Noah Sonnenschein (16) hatte beim Einsteigen in den Bus ein seltsames Gefühl. „Es war zwar nicht besonders voll“, sagt er. Trotzdem seien die Zehntklässler in den vergangen Wochen so gut wie nur zuhause gewesen.

Noah Sonnenschein (16) und Vivienne Koehn (15), Zehntklässler an der Hardenstein-Gesamtschule in Witten, sind mit gemischten Gefühlen zum Unterricht erschienen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Aufgeteilt wurden auch die 61 Hardenstein-Abiturienten. Die ersten 30 sollten am Donnerstag (23.4.) und die übrigen am Freitag (24.4.) unterrichtet werden. Am ersten Tag sind jedoch nur etwa 15 Abiturienten zum Unterricht erschienen. Von den rund 85 Lehrern bleiben etwa 25 weiterhin zuhause, weil sie zur Risikogruppe gehören. Manche Schüler müssen bei der Prüfungsvorbereitung daher auf ihren gewohnten Fachlehrer verzichten.

Um die vorgeschriebenen Hygienevorschriften einhalten zu können, hat Holger Jahnke mit Flatterband und Markierungen auf dem Boden eine Art Einbahnstraßensystem eingerichtet. Die Schüler warten vor dem Eingang und werden dann – mit einem Abstand von mindestens zwei Metern – in die Schule gelassen. Hinweisschilder zeigen ihnen den Weg in die Klassen. „Wir versuchen, dass jeder Raum pro Tag nur ein Mal benutzt wird“, sagt der 46-Jährige. Sollte das nicht möglich sein, werden die Tische mit Papiertischdecken abgedeckt, die anschließend im Müll landen.

Am Berufskolleg ist genug Platz im Gebäude

Mit gerade mal 86 Schülerinnen und Schüler ist Wittens größte Schule, das Berufskolleg, am Donnerstag gestartet. 86 von 2600, die sonst zu Wittens größter Schule gehen. Rund 800 wären es nach den Vorgaben des Ministeriums, die jetzt schon kommen sollten – Abschlussklassen mit dezentralen Prüfungen, Berufsschüler vor der Abschlussprüfung und alle, die vor ihrem Schulabschluss stehen. Viel zu viele für den Start. „Wir haben schließlich eine Verantwortung für Schüler und Lehrer“, sagt Schulleiter Olaf Schmiemann. Daher hätten sich alle Kollegen zusammengesetzt und eine Prioritätenliste erstellt: Wer braucht noch dringend Unterrichtsstunden vor der Prüfung – und wie kann das umgesetzt werden?

Die riesige Größe des Gebäudes an der Husemannstraße kommt dem Berufskolleg dabei jetzt sehr zu Hilfe. Einbahn-Regelungen sind nicht nötig. Pro Flur gehen derzeit maximal zwei Lerngruppen an den Start, in den Klassenräumen hat jeder Schüler mindestens zehn Quadratmeter für sich. Die Vorgaben des Ministeriums, anderthalb Meter Abstand zwischen den Schülern zu gewährleisten, hält Schmiemann anders für nicht machbar: „Wenn die sitzen, ist das okay. Aber wenn einer zur Toilette muss, müssten ja vorher alle anderen raus – sonst ist das mit den 1,50 Meter doch utopisch“, kritisiert er.

Die Cafeteria ist geschlossen, auf den Gängen herrscht Maskenpflicht. Auch Schulleiter Olaf Schmiemann hält sich an die Regeln. Foto: Bingmann

Auch auf den Fluren sei es nicht realistisch möglich, den Abstand einzuhalten. Deshalb gilt dort Maskenpflicht: Lehrer und Schüler sind angehalten, einen Mundschutz zu tragen. „Wir lassen aber auch durchgehen, wenn die Jungs ihr Shirt über die Nase ziehen“, so Schmiemann. An jedem Eingang hängen Desinfektionsspender, Türklinken werden zweimal täglich gereinigt. Klassenräume werden desinfiziert, bevor ein neuer Kurs hereinkommt. Die Cafeteria ist geschlossen. Und selbst an den Toiletten gibt es neue Regelungen: Die Außentüren vor den Kabinengang schließen nicht mehr automatisch. Stehen sie offen, heißt es: Der nächste darf rein.

„Alle Schüler sind sehr diszipliniert und tragen ihre Masken“

Dass alle Corona-Regeln eingehalten werden, kontrollieren die Lehrer auch auf dem Schulhof. Jede Gruppe hat einen Bereich für die Pause, die entsprechenden Pläne hängen an den Türen. Einschreiten mussten die Kontrolleure am ersten Tag jedoch nicht. „Alle Schüler sind sehr diszipliniert und tragen ihre Masken“, lobt der Schulleiter. Es hätten sich auch keine Grüppchen gebildet.

Für die Schüler gehen die Regeln offenbar in Ordnung. Angst, nein, die habe er nicht, sagt etwa Furkan, der vor seiner Prüfung zum Maschinenanlagenführer steht. Der 21-Jährige ist froh, dass der Unterricht wieder los geht, sonst fehlt uns zu viel Stoff.“ Auch sein Mitschüler Berkan ist sicher: „Hier wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen“, sagt er und holt seine Maske aus der Tasche.

In den nächsten zwei Wochen will das Berufskolleg die Schüler-Zahlen langsam hochfahren und dann schauen, wie der Schulalltag funktioniert. Olaf Schmiemann ist zuversichtlich: „Wir sind gut vorbereitet.“ Bauchschmerzen bereiten ihm nur die Zeiten, wenn wieder unter Vollast gefahren werden muss. 35 der 140 Kollegen sind freigestellt, weil sie zur Risikogruppe gehören. „Die anderen müssten Doppel- und Dreifachschichten machen, um die verkleinerten Klassen zu unterrichten. Wie soll das gehen?“