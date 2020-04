Witten: CDU-Nachwuchs hält den Schulstart für richtig

Lotta Heinze, Henrik Nordhoff und Jan Henry Schmidt (v.l.), Abiturienten der Hardenstein-Gesamtschule in Witten, können sich seit Donnerstag (23.4.) wieder in der Schule auf die Prüfungen vorbereiten.

Witten. Die Junge Union Witten kann die Kritik der SPD an der Öffnung der Schulen nicht nachvollziehen. Ein behutsamer Schulstart sei genau richtig.

Die Junge Union Witten kann die Kritik der SPD, der Schulstart sei vorschnell erfolgt, nicht nachvollziehen. Die Abstandsregeln könnten entgegen den Zweifeln der Sozialdemokraten in den Schulen eingehalten werden. Kurse seien aufgeteilt worden und ein "Einbahnstraßen-Regelung" führe dazu, dass zwischen den Stunden und beim Raumwechsel kein Gedränge auf den Fluren herrscht. Auch überfüllte Busse mit tausenden Schülern seien, entgegen der Behauptung von Frau Dr. Büteführ, nicht festgestellt worden, so die Junge Union Witten.

"Wir gehören sicherlich immer wieder zu den Kritikern unserer Mutterpartei", sagt Benedikt Pernack, Vorsitzender der Jungen Union Ennepe-Ruhr. Aber was die beschlossenen Öffnungen der Schulen in NRW angeht, ist klar: "Wir, wie im Übrigen auch ein großer Teil der Jugendlichen im Ennepe-Ruhr-Kreis, halten entgegen der Anwürfe von SPD und Grünen die Durchführung der Abschluss- und Abiturprüfungen für ebenso richtig, wie die Möglichkeit, uns darauf in der Schule noch vorbereiten zu können."

Junge Union Witten fordert Unterstützung für Wittener Schulen

Zwar habe die Junge Union Witten Verständnis für die Verunsicherungen und Belastungen der Schüler angesichts der außergewöhnlichen Situation. Allerdings wolle man nicht Gefahr laufen, wegen vermeintlich "geschenkter" Abschlüsse bei der Bewerbung um Ausbildungs- oder Studienplätze schlechtere Chancen im Vergleich zu Bewerbern aus allen anderen Bundesländern zu haben.

Statt die Landesregierung zu kritisieren, wäre laut CDU-Nachwuchs eine Vorbereitung und Unterstützung der Wittener Schulen hilfreicher gewesen. Jan Herbrechter wirft der SPD "Wahlkampf auf Kosten der zahlreichen Wittener Schüler" und der Bürgermeisterin "kommunikatives Versagen" vor. "Wir fragen uns, warum andere Städte entsprechende Beschaffungen von Reinigungsmaterial bereits getätigt und für einheitliche Regelungen unter den Schulen gesorgt haben." Hier seien die SPD und Bürgermeistern Sonja Leidemann in der Verantwortung. Die Junge Union fragt sich daher: "Haben sie es versäumt, sich rechtzeitig zu kümmern?"

