Witten: Coronafälle im Kindergarten Rüdinghausen gemeldet

Auch in Kindertageseinrichtungen gibt es immer wieder Corona-Fälle. In Witten werden derzeit welche im Ev. Kindergarten Rüdinghausen und im Ev. Familienzentrum Fröbelhaus gemeldet.

Witten. Seit gestern wurden in Witten 23 Neuinfektionen mit Corona gemeldet. Auch der Inzidenzwert ist wieder leicht gestiegen.

Der Inzidenzwert in Witten ist am Mittwoch (20.1.) wieder leicht angestiegen. Er liegt nun bei 179,28. Auch die Zahl der Infektionen ist wieder stärker angestiegen. Aktuell gibt es in der Ruhrstadt 2251 bestätigte Infektionen, 23 mehr als am Vortag. 394 Wittener sind aktuell erkrankt, 1801 gelten als genesen, 56 sind verstorben. Weitere Todesfälle wurden für Witten nicht gemeldet.

Dafür gibt es fünf weitere Corona-Todesfälle im Kreis. Verstorben sind zwei Breckerfelder im Alter von 70 und 76 Jahren, ein 68-jähriger Wetteraner, eine 45-jährige Frau aus Hattingen sowie eine 86-jährige Schwelmerin. Der Inzidenzwert im Kreisgebiet ist aber gesunken: Er liegt am Mittwoch bei 122,49 (Vortag 125,88).

Coronafälle oder Verdachtsfälle gibt es derzeit weiterhin im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser, im AWO-Seniorenzentrum Witten-Annen, im Seniorenhaus Witten-Stockum, im Lutherhaus Bommern, in der Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten, im Haus Buschey und beim Caritas-Pflegedienst. Bei den Kindertageseinrichtungen gibt es laut Kreisgesundheitsamt Fälle im Ev. Familienzentrum Fröbelhaus und jetzt auch im Ev. Kindergarten Rüdinghausen.

