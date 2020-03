Witten: Creative Kirche sucht Sänger für Oster-Show von RTL

Witten. Wer will mitsingen? RTL plant die „Passion“ als großes Live-Spektakel. Der Chor wird dabei von der Creativen Kirche in Witten zusammengestellt.

Das Leiden Christi als TV-Spektakel? Genau das plant der Privatsender RTL für dieses Osterfest: „Die Passion“ wird am 8. April mitten in Essen aufgeführt und live übertragen – gespielt von gut einem Dutzend Promis und moderiert von Thomas Gottschalk. Musicalstar Alexander Klaws wird die Hauptrolle spielen. Unterstützt wird er dabei von einem Chor – und den stellt die Creative Kirche Witten gerade zusammen. Interessierte können sich noch bewerben.

Vorbild für das Format ist eine holländische Oster-Show

Vorbild für das Format ist eine holländische Oster-Show, die in den Niederlanden seit Jahren erfolgreich läuft und zuletzt bis zu 46 Prozent Einschaltquote erreicht hat. Martin Bartelworth vom Vorstand der Creativen Kirche kennt „Die Passion“ in den Niederlanden schon seit ihrer ersten Aufführung vor zehn Jahren. Er sieht die großen Chancen des Formats: „Manchem mag die populäre Darstellung nicht gefallen und er stößt sich vielleicht am Sendeumfeld. Aber ich finde, dass neben ,Bachelor‘ und ,Deutschland sucht den Superstar‘ die Passionsgeschichte einen guten und notwendigen Platz hat“, betont er. „Oder ist es besser, einem RTL-Publikum die Passionsgeschichte nicht zu erzählen?“

Mit großen Chor-Projekten – hier ein Bild vom Pop-Oratorium „Luther“ – hat die Creative Kirche Erfahrung. Foto: Stiftung Creative Kirche

Ausgangspunkt des Formates in den Niederlanden war eine Befragung von 15- bis 28-Jährigen, von denen drei Viertel nicht mehr wusste, was Ostern eigentlich gefeiert wird. Dass aktuell über die Passion so intensiv und kontrovers diskutiert wird, hält Bartelworth schon jetzt für einen Gewinn: „Unterhaltung hat ja auch mit unterhalten zu tun. Wir unterhalten uns zur Wahrheitsfindung, was durch Leiden und Auferstehung von Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Eben wie der Sender es sagt: die größte Geschichte der Menschheit.“

Gesucht werden Menschen zwischen 18 und 35 Jahren

Klar, dass die Creative Kirche gerne zugesagt hat, als sie gefragt wurde, den Chor zu übernehmen. Schließlich hat sie mit christlichen Groß-Chorprojekten – etwa mit „Luther“ – schon große Erfolge gehabt und TV-Erfahrung gesammelt. Diesmal soll der Chor aber eine Nummer kleiner werden: Gesucht werden 20 bis 30 Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, die mit den Promis auf der Bühne stehen wollen. Einstudiert werden sollen die Lieder bei einem Musical-Camp in Witten vom 3. bis 7. April, am Tag darauf ist dann die Aufführung. „Es wird dabei nicht um Gospel gehen“, erklärt Bartelworth. Gesungen würden bekannte Popsongs, die thematisch in die Geschichte eingebunden werden.

Witten Bewerbung mit einem Video-Clip Wer beim Chor dabei sein möchte, kann als Bewerbung einfach einen einminütigen Video-Clip aufnehmen (Handy genügt, Gesang, Performance und Persönlichkeit zählen) und am Ende kurz erzählen, warum er oder sie mitmachen möchte. Dieses Video mit Namen, Geburtsjahr und Wohnort bis zum 16. März senden an Luisa Zuppa, Mail luisa.zuppa@creative-kirche.de. Sie beantwortet Fragen per WhatsApp unter 0157 30 11 15 80. Die Kosten für das Musical-Camp übernimmt die Creative Kirche, die Teilnehmenden zahlen nur die Verpflegungskosten in Höhe von 35 Euro. Bei Bedarf ist eine Übernachtung im Tagungshaus möglich. Mehr Info: www.creative-kirche.de/diepassion Das TV-Event wird am Mittwoch, 8. April ab 20.15 Uhr in RTL live übertragen.

Wer dabei sein will, sollte Lust an Bewegung haben, stimmsicher und kameratauglich sein. „Es geht dabei aber überhaupt nicht um Schönheit, sondern um Ausstrahlung“, betont Martin Bartelworth. Chorleiter ist Stefan Rauschelbach, als Musikalischer Direktor der Inszenierung wurde Michael Herberger (Söhne Mannheims) verpflichtet, der auch für Musik und Ton bei der Vox-Sendung „Sing meinen Song“ zuständig ist.

Bartelworth ist zuversichtlich, dass der Workshop und auch das TV-Event trotz Corona-Krise stattfinden werden. „Doch, da gehe ich von aus. RTL macht das notfalls auch ohne Live-Zuschauer in der Stadt.“