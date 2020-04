Witten: Dentallabor fertigt Gesichtsschutz für Zahnärzte an

Frank Löring ist Zahntechniker. Gemeinsam mit seinem Kollegen, Zahntechniker Dirk Langner, betreibt er ein Dentallabor auf dem Wittener Uni-Campus. Dass Menschen aus Angst vor dem Corona-Virus Zahnarztbesuche derzeit oft vermeiden, bekommt auch Löring zu spüren. Sein Umsatz sei auf zehn Prozent geschrumpft, sagt er. Jetzt fertigt der Herner einen Gesichtsschutz für Zahnärzte an.

Ein zusätzlicher Schutz für Mediziner und deren Patienten, den der Arzt, die Ärztin, über ihrem üblichen Mundschutz tragen kann. Experten sprechen bei dem Gesichtsschutz von einem "Face Shield", den Mitarbeiter der Firma Frank Löring Dentaltechnik seit einigen Wochen in Handarbeit an ihrem Firmensitz im Zahnmedizinisch-Biowissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungszentrum (ZBZ) an der Alfred-Herrhausen-Straße anfertigen.

Zahntechniker hat seit 2005 Lehrauftrag an der zahnmedizinischen Fakultät

Die Schutzmaske besteht aus einem Stirnband, an das mit Druckknöpfen ein Plastikschutz aus dem Material PETG angebracht ist. Ein thermoplastischer Kunststoff, der vielen in Form von PET-Flaschen bekannt ist. Ein Material, das im Dentallabor unter Einwirkung von Wärme in die richtige Form gebracht wird. Außerdem hat dieser Kunststoff die gute Eigenschaft, nicht schnell zu verkratzen. Ein Schutz für viele Zahnarzt-Einsätze, unter dem der Doktor auch noch eine Lupenbrille tragen kann, wie Zahntechniker und Implantat-Spezialist Frank Löring erklärt.

Dass der Gesichtsschutz nicht seine Umsatzeinbrüche abfange, sei klar, sagt der 54-Jährige, der seit 2005 auch einen Lehrauftrag an der zahnmedizinischen Fakultät der Universität Witten/Herdecke hat. Ein Gesichtsschutz koste 13,50 Euro plus Mehrwertsteuer. „Wir können davon am Tag nur rund 40 Stück produzieren." Aber ein solcher Spritzschutz werde in Corona-Zeiten benötigt. Frank Löring verkauft ihn bundesweit, auch nach Österreich und in die Schweiz - bislang hauptsächlich über die sozialen Netzwerke.

Digitales Kompetenzzentrum bietet zahntechnische Lösungen 2.0 an

Der gebürtige Bochumer und sein Kollege Dirk Langner haben Mitte vergangenen Jahres eine zweite Firma gegründet, die Digitale Kompetenzzentrum GmbH. Auch sie findet man im ZBZ an der Universität. Im Turm 3, in dem früher das Entrepreneurship Zentrum Witten (EZW) für Start-up-Unternehmen seinen Sitz hatte, bevor das Gründerzentrum im vergangenen Jahr an die Bahnhofstraße umzog.

Das Digitale Kompetenzzentrum möchte zahntechnische und zahnmedizinische Lösungen 2.0 anbieten. Geschäftsführer Frank Löring nennt ein Beispiel. Benötigt ein Patient eine Zahnkrone, kann mit Hilfe eines sogenannten Intraoralscanners ein digitaler Abdruck des Zahnes genommen werden. Mit den so gesammelten Daten kann per Fräsmaschine oder auch mit einem 3D-Drucker danach der Zahnersatz angefertigt werden. Die Anfertigung kann der Arzt selbst vornehmen, aber damit auch seine Firma oder ein anderes Dentallabor beauftragen, erklärt Löring. Derzeit jedoch hat die Corona-Pandemie sein Zahnlabor und auch die neue Firma ausgebremst.

Einen gewaschenen Mundschutz bei 120 Grad im Backofen trocknen

Apropos Corona. Zum Thema Mundschutz hat der Zahntechniker noch einen wichtigen Hinweis. „Wer einen selbst genähten Mund-Nasen-Schutz trägt, muss auch dafür sorgen, dass dieser richtig und regelmäßig gepflegt wird." Für Frank Löhring bedeutet dies eine 60-Grad-Wäsche in der Waschmaschine. „Danach den Schutz auf keinen Fall auf einer Wäscheleine, sondern bei 120 Grad im Backofen trocknen! Dann ist der Schutz auch keimfrei."

>>> Eröffnungsfeier fällt aus

An diesem Freitag (24.4.) sollte das Digitale Kompetenzzentrum im ZBZ auf dem Wittener Universitäts-Campus offiziell und mit Partnern aus der Industrie eröffnet werden. Auch diese Feier kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Im ZBZ an der Alfred-Herrhausen-Straße ist Frank Löring mit seinen beiden Firmen der zweitgrößte Mieter nach der Universität Witten, die hier ihre Räumlichkeiten der Universitätszahnklinik hat.