WItten: Die ersten Gottesdienst-Termine stehen jetzt fest

Die Gemeinden bereiten sich auf die Öffnung der Kirchen in der Coronakrise vor. Die erste Gemeinde, die nach der Schließung wieder öffnet, ist Trinitatis. In der Kirche auf dem Steinhügel wird bereits am kommenden Sonntag um 11 Uhr ein Gottesdienst angeboten - mit Taufe sogar.

In den evangelische Gemeinde Rüdinghausen und in der Johanniskirche geht es dann eine Woche später, am 17. Mai, mit den Gottesdiensten los - immer mit den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen und Abstandsregeln. Dennoch werden etwa 60 Menschen in der Johanniskirche Platz finden, versichert Nicole Schneidmüller-Gaiser, Pressereferentin des Kirchenkreises Hattingen-Witten.

Openair-Gottesdienst an Himmelfahrt auf dem Wartenberg

Annen startet am Himmelfahrtstag beim gemeinsamen Openair-Gottesdienst mit der Trinitatisgemeinde auf dem Wartenberg. Die regulären Gottesdienste gehen dann ab 24. Mai in beiden Kirchen wieder los. Weitere Termine in den evangelischen Kirchen sind noch unsicher.

Die Martin-Luther-Gemeinde macht vorerst mit ihrem Online-Gottesdienst weiter, auch Bommern plant zunächst weiter mit dem sonntäglichen Pilger-Parcours, der gut angenommen werde. In der Christuskirche an der Sandstraße gibt es sonntags um 11 und um 12 Uhr kurze geistliche Impulse, dazwischen ist die Kirche zur Andacht geöffnet. Herbede wird nicht vor Pfingsten mit den Gottesdiensten starten, auch in Stockum stehen die Termine noch nicht fest.

Katholischen Gemeinden beraten noch

In den katholischen Gemeinden in Witten werden keine Messen vor dem 16./17. Mai stattfinden. Derzeit seien die Gemeinden dabei, ein Hygienekonzept zu entwickeln, um alle geforderten Maßnahmen umsetzen zu können, so Fritz Barkey, Leiter des pastoralen Raums Witten. Wie und wo dann mit den Gottesdiensten gestartet wird, soll Anfang nächster Woche entschieden werden. Die katholische Gemeinde Herbede, die zum Bistum Essen gehört, setzt weiterhin auf Messen, die per Livestream übertragen werden. Weitere Termine werden noch abgestimmt und dann bekannt gegeben.

Die Freie ev. Gemeinde hat vorerst alle Gottesdienste bis Ende Mai abgesagt, bietet aber Predigten online an und lädt ebenfalls online sonntags um 11.30 Uhr zum Kirchencafé.

