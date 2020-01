Witten. Bei dieser Nachricht glaubt man zuerst an einen verfrühten Aprilscherz. Ein neuer S-Bahn-Halt für Witten wäre ein Riesenschritt in die Zukunft.

Witten: Ein neuer S-Bahn-Haltepunkt wäre ein Riesengewinn

Eine sensationelle Nachricht kommt sozusagen durch die Hintertür. Niemand dürfte ernsthaft damit gerechnet haben, dass Witten tatsächlich mit der Pferdebachstraße einen zusätzlichen S-Bahn-Haltepunkt bekommt.

Natürlich hält nicht schon morgen die erste Bahn an der Ecke Ziegelstraße. Aber auf lange Sicht scheinen die Pläne tatsächlich Realität zu werden, mit Geld von Bund und Bahn. Was man anfangs als naive Träumereien abtun mochte – die Piraten stellten einst einen Antrag im Verkehrsausschuss –, könnte nun zu einem der größten Verkehrsprojekte der kommenden Jahre werden. Dazu noch eine umgebaute Pferdebachstraße – was würde die Stadt gewinnen!

Wittener Uni und Krankenhaus viel besser an Nahverkehr angebunden

Uni und Evangelisches Krankenhaus würden deutlich besser an den öffentlichen Nahverkehr angebunden – und damit gleichzeitig näher an die City rücken. Das wäre ein großer Schritt, um Witten attraktiver zu machen. Es wäre auch ein Zeichen an die Klimaschützer. Wenn jetzt noch nach und nach das Fahrradkonzept umgesetzt wird, hat Witten die Weichen richtig gestellt.