Witten: Einige Gottesdienste wurden bereits abgesagt

Witten. Die katholischen und evangelischen Gemeinde in Witten wollen an ihren Gottesdiensten festhalten. Ein Gemeindezentrum wird aber dicht gemacht.

Die Gottesdienste in den evangelischen und katholischen Gemeinden werden bis auf weiteres stattfinden – allerdings unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

So sollten sich die Kirchen-Besucher locker setzen und Körperkontakt wie Händeschütteln vermeiden. Wie von der ev. Landeskirche empfohlen wird aber in den evangelischen Gemeinden kein Abendmahl stattfinden und auch anschließende Kaffeetrinken fallen aus. Unklar ist noch, was mit den Konfirmationen sein wird, die in den nächsten Wochen anstehen. „Da sind wir noch im Entscheidungsprozess“, so Superintendentin Julia Holtz.

Die Messen in den katholischen Gemeinden werden hingegen regulär, also mit Eucharistie, gefeiert. „Alle Besucher wird aber dringend gebeten, Kommunion als Handkommunion, nicht als Mundkommunion zu empfangen“, erklärt Pfarrverbundsleiter Pfarrer Friedrich Barkey. Katholische Gottesdienste in Einrichtungen wie Krankenhaus und Altenheimen fallen zudem aus.

Freie evangelische Gemeinde sagt alle Gottesdienste ab

Komplett abgesagt hat hingegen die Freie evangelische Gemeinde ihre Gottesdienste bis zum Ende der Osterferien. „Uns ist bewusst, dass dies eine radikale Entscheidung ist, wir halten sie aber angesichts der aktuellen Lage für verantwortlich und gut begründet“, so der Ältestenrat. Gemessen an den Kriterien der Gesundheitsbehörden (mehr als 100 Teilnehmer, mehr als 10% gehören zu einer Risikogruppe, enger Kontakt durch Bestuhlung, gemeinsames Singen und Gespräche, Veranstaltung in geschlossenen Räumen) gehöre der Gottesdienst als öffentliche Veranstaltung zu einer Veranstaltung mit einem hohen Risiko.

Die FeG lädt ihre Mitglieder auf, am Sonntag alternativ den ZDF-Fernsehgottesdienst anzuschauen oder am ERF-Gottesdienst teilzunehmen (www.erf.de). Diese Absage betrifft auch die Verabschiedung von Pastor Martin Plücker, der 16 Dienstjahren am 5. April zusammen mit seiner Frau Christiane in einem festlichen Gottesdienst verabschiedet werden sollte. Die Feier soll zu einem späteren Termin nachgeholt werden.