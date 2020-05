Witten: Eltern dürfen nur mit Schutzmaske auf Spielplätze

Wie im ganzen Land werden die Spielplätze am Donnerstag (7.5.) auch in Witten wieder geöffnet. Allerdings gelten hohe Sicherheitsauflagen. Pumpen und andere beliebte Wasserspiele wie am Hohenstein gehen noch nicht in Betrieb. Die Stadt will gerade die größeren Plätze verstärkt kontrollieren.

Denn nach der wochenlangen Schließung wegen der noch nicht gebannten Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus gelten weiterhin strenge Regeln. Die Stadt appelliert an die Besucher, „Überfüllung und körperliche Kontakte“ zu vermeiden. Für Eltern gilt das bekannte Abstandsgebot. Sie müssen außerdem einen Schutz für Mund und Nase tragen.

Bolz- und Sportplätze bleiben genauso wie Skatertreffs in Witten geschlossen

Spielplätze, die auf Schulhöfen liegen, werden – außerhalb der Schulzeiten – ebenfalls wieder geöffnet. Andere „Freizeiteinrichtungen“ bleiben weiter geschlossen. Dazu zählen Bolzplätze, Skatertreffs und wie berichtet der Streichelzoo. Auch die Sportplätze sind weiterhin dicht.

Was die Spielplatz-Offensive der Stadt angeht: „Zweifellos macht die Corona-Krise auch die Spielplatzplanung komplizierter“, erklärt Stadtsprecher Jörg Schäfer. „Glück im Unglück haben wir insofern, als in der ersten Jahreshälfte vor allem Planung anstand und die geht auch ohne Präsenztermine.“

Wasserspielplatz am Hohenstein in Witten wird komplett überarbeitet

Konkrete Pläne gibt es aktuell für den Hohenstein und die Dirschauer Straße. Die Plätze sollen jeweils komplett überarbeitet werden. 2019 wurden die Flächen an der Unterkrone, am Steinhügel, an der Billerbeckstraße und Andreas-Blesken-Straße neu gestaltet und der Schulhof der Hellwegschule aufgewertet.