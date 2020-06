Witten: Erstes Konzert in der Werkstadt nach Corona-Pause

Witten. Endlich wieder ein Live-Konzert in der Wittener Werkstadt: Die Reihe Roxi-Jazz zieht aus Platzgründen in den großen Saal an der Mannesmannstraße.

In der Werkstadt findet am kommenden Sonntag (14.6.) wieder ein Konzert statt. In einer Kooperation mit dem Roxi-Jazz tritt dann dort das Babik-Markitantov Duo auf. Möglich gemacht hat das Joscha Denzel, der in beiden Häusern aktiv ist. Mit seiner Hilfe ergab sich die Möglichkeit, die geplanten Roxi-Konzerte in den nächsten Monaten in den großen Saal der Werkstadt zu verlegen. Dort gibt es genügend Platz, so dass die Besucher die Konzerte mit ausreichend Abstand verfolgen können.

Für Johannes Maas vom Roxi-Jazz ist diese Kooperation verschiedener Wittener Bühnen in der aktuellen Lage auch „ein sehr ermutigendes Zeichen, dass Wittener Kulturschaffende in der jetzigen Situation zusammenhalten“. Zudem sei es ihm und seinen Kollegen ein Anliegen gewesen, den auftretenden Künstlern – die in letzter Zeit etliche Absagen hinnehmen mussten – ihre bereits eingeplanten Gagen sichern zu können.

Präziser Modern-Jazz mit folkloresker Wehmut

Los geht es mit den Live-Konzerten nach der Corona-Pause mit dem Ausnahmepianisten Roman Babik und dem ukrainischen Saxophonisten Dimitrij Markitantov. Beide blicken bereits auf eine langjährige musikalischen Zusammenarbeit zurück – ob als Duo oder in ihrer Quartettformation, der „Urban Wedding Band“. Ihre musikalische Zusammenarbeit vereint auch ihre musikalische Geschichte zwischen Ost und West: „Präziser Modern-Jazz, folkloreske Wehmut und pulsierende Beats“, so die Veranstalter, seien der gemeinsame Nenner.

Das Konzert in der Werkstadt an der Mannesmannstraße beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Wer dabei sein will, muss eine Atemmaske mitbringen und den Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten. Es wird empfohlen, frühzeitig zu kommen. Nach Veranstaltungsbeginn gibt es keinen Einlass mehr.