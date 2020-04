Witten: Erweiterung der Straßenbahnlinie 310 schreitet voran

Die Erweiterung der Straßenbahnlinie 310 zwischen Bochum und Witten schreitet voran. Mitte März haben die Bauarbeiten zur Erweiterung der Straßenbahnlinie 310 zwischen der Stadtgrenze Bochum und der Bochumer Straße, ungefähr in Höhe der Hausnummer 40, im Bereich Papenholz begonnen. In den nächsten Wochen stehen Gleis- und Straßenbauarbeiten sowie Arbeiten an der Straßenentwässerung an.

Die alte Strecke der Linie 310 im Papenholz, an der Stadtgrenze zwischen Bochum und Witten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Die Bauarbeiten in den kommenden Wochen haben Auswirkungen auf die Verkehrsführung. „Um die Bauarbeiten auszuführen, wird ein dazu gehöriger Arbeitsbereich benötigt“, sagt Christoph Kollmann von der Bogestra. Autos können aber weiterhin zweispurig an der Baustelle vorbeifahren. Die Ein- und Ausfahrt „Papenholz“ wird in der kommenden Bauphase nicht gesperrt. Bei der Einrichtung der neuen Verkehrsführung kann es jedoch kurzfristig zu geringen Einschränkungen kommen. Der genaue Zeitpunkt der Änderung der Verkehrsführung wird von der Bogestra noch bekannt gegeben.

Straßenbahn 310 soll voraussichtlich im Herbst 2020 durch Witten fahren

Die Gleis- und Fahrleitungsarbeiten sollen Ende Juli abgeschlossen sein, sodass für die Strecke zwischen Langendreer Markt und Crengeldanz mit den erforderlichen Probefahrten begonnen werden kann. Eine Inbetriebnahme der Strecke soll voraussichtlich im Herbst 2020 erfolgen. „Im August, vielleicht September, wollen wir den Betrieb auf dem letzten Stück zwischen dem Bahnhof Langendreer (S-Bahn) und Witten aufnehmen“, sagte Unternehmenssprecherin Astrid Metz beim Info-Abend im März.

Noch eine Baubrache: Die Straßenbahn-Baustelle nahe der A 448 in Witten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

In diesem Bauabschnitt erfolgt ebenfalls der Neubau der Haltestelle Papenholz. Diese wird als moderne, barrierefreie Haltestelle in Mittellage mit zwei Seiten-Bahnsteigen ausgebaut. Außerdem sollen dann auch die barrierefreien Niederflurbahnen im Einsatz sein. Zwar soll die Straßenbahn künftig nur alle halbe Stunde fahren, weil aber die Linie 309 mit einem versetzten Halb-Stunden-Takt hinzukommt, fährt dann alle 15 Minuten eine Bahn zwischen Bochum und Witten. Zuvor fuhr die Linie 310 alle 20 Minuten.

Crengeldanz-Brücke in Witten soll erneuert werden

Ursprünglich sollte auch die Strecke auf Wittener Stadtgebiet vom Ortseingangsschild (wo die Gleise die Straße kreuzen) bis zur Crengeldanz-Brücke erneuert werden – inklusive der im Boden liegenden Versorgungsleitungen und dem Kanal. Dochdieses Stück spart die Bogestra vorerst aus. Es wird später angegangen, weil die Deutsche Bahn AG (DB) plötzlich ankündigte, bis 2028 die Crengeldanz-Brücke neu bauen zu wollen. Zwar kann die Straßenbahn 310 auch weiterhin unter der alten Brücke hindurchfahren. Jedoch bleiben immer wieder Lkw an den Oberleitungen hängen – was auch zu Behinderungen im Straßenbahnbetrieb führt. Daher habe auch die Bogestra ein Interesse daran, dass die Brücke möglichst schnell erneut wird, sagt Sprecher Christoph Kollmann. Bisher gebe es diesbezüglich aber noch keine Neuigkeiten.

Witten Zurzeit fährt ein Pendelbus Nach gut 45 Jahren fuhr die Straßenbahnlinie 310 Mitte Dezember vergangenen Jahres zum letzten Mal auf ihrem Weg zwischen Höntrop und Witten über Bochum-Kaltehardt. Der neue Bochumer Fahrplan „Netz 2020“, der seit dem 15. Dezember 2019 gilt, sieht vor, dass die Straßenbahn 310 künftig über Langendreer-Dorf fährt. Weil sich der Streckenbau verzögert hatte, die Fahrplan-Bastler aber von einer zeitigen Fertigstellung ausgegangen waren, verkehrt auf dem noch fehlenden Abschnitt zwischen Stiftstraße in Bochum-Langendreer und Witten-Crengeldanz derzeit ein Pendelbus. Die Ersatzbusse pendeln im neuen 15-Minuten-Takt zwischen dem S-Bahnhof in Langendreer und Witten-Crengeldanz (Haltestelle auf Höhe des Edeka). Von Witten aus fahren die Straßenbahnlinien 310 und 309 bis zur Fertigstellung der endgültigen Strecke weiterhin die Haltestelle am Papenholz an.

Daher wurde umgeplant: Der verkürzte Bauabschnitt B1 liegt in Witten zwischen der Stadtgrenze Bochum und der Bochumer Straße, ungefähr in Höhe der Hausnummer 40. Die Arbeiten schließen an die von Bauabschnitt C (Stiftstraße bis Stadtgrenze) auf Höhe der Autobahnzufahrt A 448 an, enden aber schon wieder kurz vor der Einfahrt zum Hof Bockholt an der Bochumer Straße. Parallel zu den Bauarbeiten werden im Bereich der Brücke ein Teil der Gleise ausgetauscht.