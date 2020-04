Witten: EvK konnte Corona-Patienten aus Holland retten

Witten Ein 60-jähriger Niederländer hat sein Leben dem Evangelischen Krankenhaus zu verdanken. Der Corona-Kranke kam aus einer Klinik in Nijmegen.

Das Evangelische Krankenhaus (EvK) hat einen Corona-Patienten aus den Niederlanden mit einem schwerem Verlauf der Erkrankung erfolgreich behandeln können. Der 60-jährige Mann aus Nijmegen war mit Covid-19-Symptomen in das dortige Canisius Wilhelmina Hospital gekommen. Wenige Tage später musste er auf die Intensivstation der Klinik verlegt und beatmet werden. „Weil es dort nicht genug Intensivbetten gibt, haben die Niederlande um Hilfe gebeten“, so Dr. Mario Iasevoli, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Ärztlicher Direktor am EvK.

„Seine Familie ist glücklich, dass wir ihn retten konnten"

In der Nijmegener Klinik seien Patienten zum Teil schon auf den Fluren beatmet worden. Aus humanitären Gründen nahmen deutsche Krankenhäuser etwa zehn Patienten auf. Auch das EvK Witten hatte noch genug freie Intensivbetten. Der Niederländer wurde in Witten vier Tage beatmet und weitere fünf Tage intensivmedizinisch versorgt, bevor er auf die normale Station verlegt werden konnte.

„Seine Familie ist glücklich, dass wir ihn retten konnten", sagte Chefarzt Iasevoli. Außer Asthma hatte der 60-jährige Niederländer keine nennenswerten Vorerkrankungen. Der noch sehr geschwächte Mann wurde zur weiteren Therapie nach Nijmegen zurückgebracht.