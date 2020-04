Witten: Feuerwehr rettet Entenküken aus Abwasserrohr

Witten. Acht Entenküken waren durch das Gitter eines Abwasserrohres in Witten gespült worden. Und im Schatten der hilflosen Mutter lauerte eine Katze...

Die Wittener Feuerwehr hat ein kleines Drama im Steinbachtal in Witten verhindert: Acht Entenküken waren durch das Gitter eines Abwasserrohres gespült worden, die Mutter passte aber nicht hindurch. Am Ende des Rohres witterte derweil eine Katze ihre Chance auf ein flauschiges Mittagessen.

Ein Spaziergänger hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem ihm erst lautes Gepiepse aufgefallen war. Dann hatte er eine hilflose Entenmutter entdeckt sowie eine lauernde Katze. Diese hat er mit Ästen beworfen, damit sie sich nicht eines der Entenküken aus dem Steinbach fischt. Was genau war passiert?

An der Steinbachstraße in Annen ist der Bachlauf renaturiert worden. Trotzdem fließt der Bach durch ein Abwasserrohr unter der Fahrbahn her. Davor hängt ein Gitter im Wasser, es soll wahrscheinlich Müll oder Laub fernhalten. Leider hielt es auch eine Entenmutter davon ab, ihren Kindern zu folgen, die mit der Strömung durch das Gitter gerutscht waren.

Erst fünf, dann sechs, dann acht Entenküken

Die Feuerwehrleute bargen fünf Entenküken, die sie zu der glücklichen Mutter in einen anderen Teil des Bachs setzen konnten. Als sie aber zu ihren Einsatzfahrzeugen gingen, watschelte dort noch ein sechstes Küken herum. Zurück zur Mutter, der Rettung zweiter Teil. Doch kurz vor Abfahrt hörten die Feuerwehrleute schon wieder ein Piepsen!

Auf der anderen Seite der Steinbachstraße waren noch zwei Küken angeschwemmt worden und irrten über ein Privatgrundstück. Auch diese wurden eingefangen. Die Entenmutter war mit ihrer Familie schon wieder abgedackelt. „Wir sind dann noch mit den zwei Küken 50 Meter hinter ihr gerannt“, so Einsatzleiter Michael Vogel. Ente gut, alles gut.