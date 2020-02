Witten: Firma liefert System für Gratis-Wasser an VfL Bochum

Witten/Bochum. „Water at Work“ aus Witten hat im VfL-Stadion Spender für kostenloses Wasser installiert. Das System ist bisher einmalig in deutschen Stadien.

Ob gekühlt, ungekühlt, mit oder ohne Kohlensäure: Ab sofort können Fußballfans im Stadion des VfL Bochum an drei Stationen kostenlos Wasser zapfen. Die Getränkespender dazu installiert hat die Wittener Firma „Water at Work“. Es ist das erste Trinkwassersystem dieser Art in einem deutschen Fußballstadion der ersten und zweiten Bundesliga.

„Water at Work“ soll das zweite Standbein von Martin Sesjak werden. Der 54-Jährige ist Gründer und Geschäftsführer von „Coffee at Work“, das mittlerweile zu Melitta gehört. Die Firma mit Sitz im Wullener Feld stattet seit 2005 Firmen mit Kaffeevollautomaten aus. Seit dem vergangenen Jahr nun hat der Wittener sein Geschäftsmodell auf Wasser ausgeweitet. 500 Spender hat seine Firma bislang installiert – drei davon stehen seit vergangener Woche im Stadion an der Castroper Straße in Bochum.

Positive Resonanz für Wasserspender aus Witten bei Fans des VfL Bochum

Die neuen Getränkeautomaten sind hinter der Nord-, West- und Osttribüne aufgestellt – an der Südtribüne war es dafür zu eng, sagt Tim Kullick aus der Marketing-Abteilung des Vereins. „Natürlich ist das ein Zusatzangebot, Fußballfans trinken gerne Bier“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Auf Facebook erhält der Verein für das neue Angebot fast durchweg positive Resonanz. „Super Sache“ oder „Danke VfL“ ist dort zu lesen.

Das Vonovia Ruhrstadion in Bochum. Hier gibt es jetzt kostenloses Trinkwasser für die Fußballfans. Die Spender stammen von der Wittener Firma „Water at Work“. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Der Fußball-Verein selbst will mit dem neuen Angebot auch Ressourcen schonen, Müll reduzieren und die Umwelt schützen, sagt Christoph Wortmann, Mitglied der Geschäftsleitung beim VfL. Abgefüllt wird das Wasser daher auch in Pappbecher. „Diese sind ohne Beschichtung und vollumfänglich recycelbar“, betont „Water at Work“-Geschäftsführer Sesjak. „Wir wollen beim Thema Nachhaltigkeit schließlich glaubwürdig sein.“

Spezieller Filter reinigt das Wasser

Die Geräte werden in Norditalien hergestellt und sind in Edelstahl gefasst. „So können auch die Spender recycelt werden“, sagt Sesjak. Zur Installation braucht es nur einen Zugang zu einer Trinkwasserleitung des jeweiligen Gebäudes. Ein spezieller Filter aus dem klinischen Bereich wird zwischen Wasseranschluss und Spender geschaltet, zieht etwa Medikamentenrückstände und Mikroplastik aus dem Wasser. Spezielles UV-Licht an den Auslassdüsen schützt die „Zapfstationen“ wirkungsvoll vor einer Rückverkeimung. „Das ist ein ganz anderes Wasser als sie es etwa aus dem Wasserhahn in der Herrentoilette bekommen“, so der Unternehmer.

Info „Coffee at Work“ macht rund 14 Millionen Euro Umsatz Martin Sesjak gründete „Coffee at Work“ 2005. Ende 2017 übernahm die Melitta Unternehmensgruppe 80 Prozent der Geschäftsanteile. Dieser hatte der Wittener ursprünglich den Namen abgekauft. Über 6000 Kaffeeautomaten der Firma stehen inzwischen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Sie brühen 50 Millionen Portionen Kaffee im Jahr. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen rund 14 Millionen Euro Umsatz. Kunden bezahlen bei „Coffee at Work“ nach der Zahl der gezapften Portionen. Je mehr getrunken wird, desto billiger wird die Portion. Es gibt keine Vertragslaufzeiten.

In einem nächsten Schritt wird das Wittener Unternehmen in den kommenden Wochen die VIP-Lounge des Bochumer Stadions mit seinen Wasserspendern ausstatten. So will Martin Sesjak, der als Jugendlicher selbst in der Nachwuchsmannschaft des VfL spielte, weitere Unternehmen für sein neues Produkt gewinnen. Auch in der Vereinsgastronomie „1848“, in der Geschäftsstelle des VfL und beim Talentwerk, der Nachwuchsabteilung des Vereins, soll es bald kostenloses Wasser aus dem System von „Water at Work“ geben.

„Water at Work“ will bis zu 1500 Neukunden pro Jahr gewinnen

Der ehrgeizige Wittener hat sich als Zielmarke gesetzt, bis zu 1500 Wasserspender pro Jahr einzurichten – bei einer monatlichen Miete von 90 Euro pro Gerät wäre das ein Umsatzplus von rund 1,6 Millionen Euro. Martin Sesjak hofft, nach der Premiere beim Bochumer Zweitligisten auch einige Vereine aus der Bundesliga für sein Trinkwassersystem begeistern zu können.

Servicetechniker der Firma „Coffee at Work“ arbeiten in der Werkstatt des Unternehmens in Witten an einem Kaffeevollautomaten. Foto: Volker Hartmann

Für den Expansionskurs ist das Unternehmen schon gewachsen: So wurde eine zweite Vertriebsebene aufgebaut, zehn neue Mitarbeiter wurden eingestellt. Im Laufe des Jahres sollen 20 bis 25 weitere neue Mitarbeiter hinzukommen. Noch in diesem Jahr werden die aktuell 115 Mitarbeiter vom jetzigen Standort in ein deutlich größeres Gebäude im Wullener Feld umziehen.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Witten finden sie hier.