Polizei Witten: Frau fährt beim Ausparken 79-jährige Frau an

Eine 79-jährige Wittenerin ist von einem ausparkenden Auto erfasst worden. Zu dem Unfall kam es laut Polizei, als eine Autofahrerin (58) mittags rückwärts aus einer Einfahrt am Kohlensiepen fuhr – kurz vor der Kreuzung Flurstraße/Jägerstraße. Dabei erfasste sie mit ihrem Wagen die alte Dame, die über den Gehweg vor der Ausfahrt lief. Die Seniorin stürzte bei dem Zusammenprall. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wie jetzt bekannt wurde, ereignete sich der Unfall bereits am Mittwoch (22.1.).