Witten: Freibad-Betreiber treffen vernünftige Entscheidung

Bereits seit dem 20. Mai darf man in den Freibädern in NRW wieder schwimmen und planschen. Doch wie viele andere Bäder in NRW auch, bleibt das Freibad in Annen weiter geschlossen. Zu groß sei das Risiko, dass sich das Freibad zu einem "Corona-Hotspot" entwickelt.

Auch wenn das bedeutet, dass wir die heißen Sommertage ohne einen Sprung ins kühle Nass oder ein leckeres Eis vom Schwimmbad-Kiosk verbringen müssen, so ist die Entscheidung dennoch vernünftig. Keine Rutsche, kein Sprungturm und keine Ballspiele im Wasser. Nach drei Stunden müsste man ohnehin die Picknickdecke wieder einpacken. Spaß sieht anders aus.

Großveranstaltungen sind noch bis Ende August verboten

Das haben offenbar auch die Stadtwerke erkannt und den Saisonstart auf ungewisse Zeit verschoben. Zwar hat zum Beispiel das Freibad in Sprockhövel längst geöffnet, die Bedingungen sind allerdings überall unterschiedlich. Die Anzahl der Kabinen, die Größe des Beckens — all das müssen die Badbetreiber berücksichtigen.

Auch das Argument, dass Großveranstaltungen wie Abschlussfeiern oder Hochzeiten bis Ende August verboten sind, ist nachvollziehbar. Da bleiben nur der aufblasbare Pool auf der Terrasse und das Fruchteis aus der Tiefkühltruhe. Denn wir sollten das Coronavirus trotz der Lockerungen nicht unterschätzen.

