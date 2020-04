Witten: Friseur klärt Haarsorgen mit Kundinnen per Videochat

Witten. Wohlfühltipps per Videochat: Friseur Lulzim Qunaj aus Witten weiß, was man gegen einen grauen Haaransatz und ein Corona-Tief tun kann.

Noch dürfen die Friseure nicht öffnen. Lulzim Qunaj (43) bietet seinen Kundinnen in der Corona-Krise täglich einen Videochat. Darin berät er Frauen – bei Bedarf auch Männer –, wie sie die Zeit ohne Friseursalon überstehen können. Was die größten Sorgen sind und wie er dabei helfen kann, verrät er im Interview.

Friseurberatung per Videochat? Zeigen Sie dort, wie man sich selbst die Haare schneidet?

Lulzim Qunaj: Oh nein, bitte nicht. Aber ich bin ja gerade viel spazieren, weil ich nicht arbeiten darf. Furchtbar ist das! Und da sehe ich tatsächlich viele – vor allem Männer –, die offenbar selbst zur Maschine gegriffen haben. Ganz schrecklich, ich glaub das einfach nicht. Haben die sich einen Topf aufgesetzt und drumherum geschnitten? Wissen die nicht, wie unvorteilhaft das aussieht? Das verändert doch den ganzen Gesichtsausdruck...

Okay, also keine Schnittanleitung. Aber wie können Sie denn sonst per Video helfen?

Wissen Sie, ein Friseurbesuch ist mehr als Haare schneiden. Ein Friseurbesuch ist ein Wellness-Tag, eine Auszeit für Körper und Seele. Jetzt in der Coronazeit geht zwar eine Kopfmassage gerade nicht, aber reden geht. Und reden ist ganz wichtig in dieser Krise – zuhören, sich austauschen. Das kann ich gut, als Friseur bin ja schließlich ein halber Psychologe.

Dann geht es im Chat also gar nicht um die Haare?

Doch, na klar, aber nicht nur. Erst mal plaudern wir – und dann schauen wir auf die Frisur. Bei den Haaren ist die Farbe derzeit das größte Problem. Die Kundinnen zeigen mir ihren rausgewachsenen grauen Ansatz oder einen Schnitt, der nicht mehr sitzt. Und dann überlegen wir gemeinsam, was man in diesen Tagen dagegen machen kann.

Der Wittener Friseur Lulzim Qunaj – hier auf einem Foto von Februar – kann die erzwungene Untätigkeit nur schwer ertragen. Deshalb hat er sich einen besonderen Service einfallen lassen. Foto: Thomas Nitsche / FUNKE Foto Services

Ein grauer Ansatz? Haben die Menschen nicht drängendere Probleme in der Corona-Krise?

Ach, Sie ahnen ja nicht, wie sehr die Menschen jetzt den Friseur vermissen. Haare sind ein Wohlfühlfaktor, gerade in schweren Zeiten. Wenn die Haare gut aussehen, starte ich besser in den Tag – das ist Fakt. Haare sind dabei wichtiger als Garderobe. Und normalerweise fühlen sich Frauen schon mit einem Zentimeter rausgewachsenen Haaren unwohl, jetzt sind es zwei oder drei. Das geht gar nicht.

Aber welche konkrete Tipps können Sie denn dann tatsächlich geben?

Bitte nicht selbst nachfärben! Das wird nichts und wir haben alle hinterher noch mehr Probleme. Für den Ansatz gibt es stattdessen etwa Sprays in vielen verschiedenen Farbnuancen. Für die anderen Probleme gibt es ebenfalls Pflegeprodukte. Ich schaue mir das im Video an und kann dann etwas empfehlen. Das können sich die Kundinnen bei mir abholen – unter den gegeben Hygiene-Regeln – oder ich schicke es ihnen.

Sie geben also Pflegetipps?

Ja. Aber noch wichtiger ist es, in die Zukunft zu schauen. Ich überlege mit den Frauen jetzt schon, was man machen kann, wenn die Salons wieder geöffnet sind. Ein frischer Look für den Sommer 2020, etwas kürzer, etwas flotter. Ich gebe ein Stück Hoffnung und den Kundinnen das Gefühl: Wir schaffen das!

Was kostet das Stück Hoffnung denn – und wie lange brauchen sie dafür?

Ich rechne mit 15 bis 20 Minuten, aber meistens dauert es länger. Es gibt ja so viel zu bereden. Und zu den Kosten: Nur die Produkte müssen bezahlt werden, der Rest ist mein Service.

Witten Bis zu sechs Chats pro Tag Fünf bis sechs Chats macht Lulzim Qunaj im Moment derzeit pro Tag. Nicht nur Stammkundinnen sind ihm dabei willkommen. Er berät auch neue Interessentinnen und Männer. Wer einen Termin buchen möchte, kann das auf Instagram bei lq_hair tun - oder ganz klassisch per Telefon: 02302 / 205450.

Im Mai dürfen Sie dann ja wieder richtig loslegen. Rechnen Sie mit einem großen Ansturm?

Ja! Deshalb werden wir den Salon in der Wiesenstraße dann täglich von 9 bis 22 Uhr öffnen, auch montags und samstags.

13 Stunden täglich, sechs Tage die Woche? Wie wollen Sie das denn schaffen?

Ach, ausgeruht habe ich mich lange genug. Das ist doch kein Leben ohne Arbeit! Und meine Schere freut sich auch schon...