Witten: Für Masernimpfpflicht gilt Übergangsfrist bis 2021

Kitas, Schulen und Gesundheitseinrichtungen in Witten können der ab 1. März geltenden Masernimpfpflicht offenbar zunächst entspannt entgegensehen. „Bis 31. Juli 2021 gilt eine Übergangsfrist“, so Sabine Klinke-Rehbein, Amtsärztin des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Das heißt: Ungeimpfte Kinder, die bereits eine Kita besuchen, oder Mitarbeiter ohne Impfschutz haben bis zu diesem Datum die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Wird der entsprechende Nachweis dann nicht vorgelegt, muss die betreffende Einrichtung das Gesundheitsamt informieren. Klinke-Rehbein hofft, dass es bis dahin einen Leitfaden des Landes gibt, wie im Falle von Nichtgeimpften zu verfahren sei.

Wittener Kitas dürfen Kinder ohne Impfschutz nicht neu aufnehmen

Aktuell gilt: Wenn Eltern jetzt ein Kind in der Kita anmelden, das keinen Masernschutz nachweisen kann, dürfe die Kita es nicht aufnehmen, so die Amtsärztin. Gleiches gelte für Erwachsene, die sich auf eine Stelle in einer entsprechenden Einrichtung bewerben. „Da sind aber vorwiegend Menschen ab Jahrgang 1971 und jünger betroffen“, sagt Klinke-Rehbein. „Alle anderen hatten in der Regel schon die Masern oder wurden als Kinder geimpft.“

Problematischer sei die Situation bei Kita-Kindern unter einem Jahr: Sie müssen noch keinen Masernschutz haben. In diesem Fall müsse das Gesundheitsamt prüfen, ob das Kind nach dem ersten Geburtstag die Impfung tatsächlich erhält.

Amtsärztin: Engpässe gab es bei der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs

Schwierigkeiten hat zu Beginn des Jahres ein ganz anderer Impfstoff bereitet: Es habe Engpässe bei der Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs gegeben, bestätigt die Amtsärztin. Der Impfstoff solle aber noch im Februar wieder verfügbar sein. Immer mal wieder komme es vor, dass ein Stoff nicht zu haben sei, etwa wenn die Nachfrage sehr hoch sei und die Firmen mit der Produktion nicht nachkämen.

Die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs wird seit 2007 für Mädchen empfohlen. Seit Juni 2018 können auch Jungen gegen die so genannten Humanen Papillomviren geimpft werden – als Partnerschutz, um etwa eine Ansteckung mit Genitalwarzen zu vermeiden.