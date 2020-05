Witten: Gewerbesteuer bricht wegen Corona um 40 Prozent ein

In Witten wird es keine Haushaltssperre geben

Trotz der Mindereinnahmen erteilt Kämmerer Kleinschmidt einer möglichen Haushaltssperre eine klare Absage. Der Stopp von Großprojekten wie dem Umbau der Pferdebachstraße oder die Rathaussanierung sei ohnehin nicht sinnvoll. Auch werde weiterhin etwa in Schulsanierungsmaßnahmen investiert. „Wir stoppen nichts“, versichert Kleinschmidt.

Für Stärkungspaktkommunen will das Land wegen der Pandemie in diesem Jahr das Einhalten des Haushaltssanierungsplans unterstellen. So bleiben die kommunalen Haushalte im kommenden Jahr genehmigungsfähig.