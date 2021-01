Witten: Gewerkschaft kritisiert fehlende Schutzmasken

Viele Reinigungskräfte werden von ihren Arbeitgebern nicht ausreichend mit kostenlosen Atemschutzmasken versorgt, so die IG Bau.

Witten. Viele Reinigungskräfte im EN-Kreis bleiben auf den Kosten für die Atemschutzmasken sitzen, so die IG Bau. Was die Gewerkschaft fordert.

Sie kümmern sich um die Hygiene in Büros und Kliniken, werden von ihren Arbeitgebern aber nicht ausreichend geschützt. So der Vorwurf der Gewerkschaft IG Bau, nach deren Angaben einem Großteil der Reinigungskräfte im EN-Kreis in Coronazeiten nicht genügend kostenlose Atemschutzmasken zur Verfügung stehen.

Immer wieder komme es vor, dass Beschäftigte den Mund-Nasen-Schutz selbst bezahlen müssten, heißt es von der Gewerkschaft. „Es kann nicht sein, dass ausgerechnet die Menschen, bei denen das Einkommen kaum für Miete und Lebensunterhalt reicht, auf den Kosten sitzen bleiben", so die IG Bau-Bezirksvorsitzende Gabriele Henter.

Gewerkschaft wünscht sich für Reinigungskräfte FFP2-Masken

Nach Angaben der Arbeitsagentur gibt es im EN-Kreis rund 2700 Beschäftigte in der Gebäudereinigung. Die IG Bau Bochum-Dortmund ruft die Reinigungsfirmen dazu auf, umgehend für ausreichend Atemschutzmasken zu sorgen, am besten nach dem FFP2-Standard.

Dr. Sabine Klinke-Rehbein, Amtsärztin des EN-Kreises, verwies auf Anfrage unserer Redaktion darauf, dass das Tragen einer FFP2-Maske mit einem erhöhten Atemwiderstand einhergeht. Die Ärztin: „Deshalb ist im Rahmen des Arbeitsschutzes das Tragen solcher Masken auf 75 Minuten mit anschließender 30-minütiger Pause begrenzt." Die Medizinerin empfiehlt, dass das Tragen von FFP2-Masken, „insbesondere durch Risikogruppen", nur nach Rücksprache mit einem Arzt erfolgen solle. Es müsse individuell entschieden werden, wie lange jemand eine FFP2-Maske tragen könne.

Erschwerniszuschlag für Arbeiten mit der Maske

Laut Gewerkschafterin Henter berichten Reinigungskräfte darüber, dass sie – „wenn überhaupt – nur eine OP-Maske kostenlos bekommen. Wenn es nach dem Arbeitgeber geht, soll die dann mehrere Tage halten". Aus Sicht der IG Bau muss für das Tragen einer Atemschutzmaske bei der Arbeit der Erschwerniszuschlag im Rahmentarifvertrag gezahlt werden. Henter: „Viele Firmen verweigern diese Zulage." Wer stundenlang unter einer Maske körperlich schwer arbeite, habe den Lohnaufschlag aber verdient.

