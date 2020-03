Witten: Gruppe von Jugendlichen raubt 17-Jährigen aus

Witten. Raub in der Linie 310: Eine Gruppe von Jugendlichen hat einen 17-Jährigen bedrängt. Sie stahlen ihm Handy, Kopfhörer, Jacke, Schlüssel.

Ein 17-Jähriger ist in der Straßenbahn (Linie 310) in Witten Opfer eines Raubes geworden. Drei Personen setzten sich neben den jungen Mann und bedrohten ihn.

Gegen 23.30 Uhr ist der 17-Jährige am Freitagabend in Heven in die Linie 310 in Richtung des Wittener Rathauses eingestiegen, wie die Polizei am 16.3. mitteilte. Während der Fahrt setzten sich drei Jugendliche aus einer Gruppe von insgesamt mehr als zehn Personen neben den 17-Jährigen und forderten ihn unter Androhung von Gewalt auf, seine Wertgegenstände herauszugeben. Die Täter entwendeten ein Smartphone, Kopfhörer, eine Jacke und einen Schlüssel. An der Haltestelle „Witten Rathaus“ stiegen sie aus.

Das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02302 / 209 - 8310 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

