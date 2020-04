Witten: Händler freuen sich auf Ladenöffnungen am Montag

Aufatmen bei betroffenen Wittener Händlern: Ab Montag (20.4.) können Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. Kfz-, Fahrrad- sowie Buchhändler dürfen ihre Kunden wieder empfangen - unabhängig von der Größe ihrer Gewerbeflächen. Ein Stück normales Leben kehrt zurück. Darüber freut sich auch Christine Gassmann-Berger, Chefin des Kaufhauses Gassmann an der Bahnhofstraße.

Am 18. März, einen Tag vor der aufgrund der Corona-Epidemie angeordneten Schließung ihres Hauses, hatten sich Kunden im Kaufhaus, das alle Waren für den täglich Bedarf führt, noch schnell mit dem Notwendigsten eingedeckt. Wenn sie am Montag wieder öffnet, wird Gassmann-Berger ihre Kassenbereiche mit Plexiglas schützen. „Auch Mundschutz für das Personal ist bestellt, bisher aber noch nicht angekommen", so die 65-Jährige. Markierungen auf den Böden ihres Geschäftes, zur Einhaltung des geforderten Mindestabstandes, werden noch angebracht.

Bestellungen werden mit Stadtwerke-Fahrzeugen ausgeliefert

Trotz der bisherigen vierwöchigen Schließung des Kaufhauses konnten Kunden bei Gassmann noch Waren bestellen - zum Beispiel über das Wittener Händlerportal witten-liefert.de. Die Bestellungen werden mit Stadtwerke-Fahrzeugen ausgeliefert, wofür sich die Kaufhaus-Chefin noch einmal ausdrücklich bedankt. Gassmann-Berger betont, dass die Schließung ihres Hauses sie viel Geld gekostet habe. Aufgrund der Corona-Epidemie habe es aber keine Alternative gegeben. „Am Montag freuen wir uns auf unsere Kunden."

Dies gilt auch für Sabine Wirths-Hohagen, die die Buchhandlung Lehmkul am Rathausplatz betreibt. Auch während der vergangenen Wochen konnten Kunden bei ihr bestellen. „Sie durften nur nicht ins Geschäft kommen", so die Buchhändlerin. Die sich zu helfen wusste. Vor dem Treppchen, das in ihren Laden führt, steht ein Klapptisch mit einer Bücherwanne drauf, in die die Händlerin den bestellten Lesestoff legt. Alles mit dem Ordnungsamt vorher abgestimmt, wie Wirths-Hohagen betont. Sie hat auch Bücher selbst ausgeliefert. „Einige neue Kunden, so vermute ich, sind sonst Amazon-Kunden - Liefern ist gefragt!"

Stammkundinnen erhielten Mode zur Auswahl

Auch das Modegeschäft Keudel auf der Bahnhofstraße wird Montag wieder öffnen. Über die sozialen Netzwerke habe man in den letzten Wochen auf das Sortiment des Ladens aufmerksam gemacht, so Inhaberin Melanie Igel. Stammkundinnen habe man Sachen zur Auswahl zusammengestellt. Diese konnten auch beim Geschäft abgeholt werden. Eine Keudel-Mitarbeiterin: „Wir haben die Tüte dann nach draußen vor die Tür gestellt."

Angelika Bilow-Hafer von der Genuss-Galerie am Berliner Platz hatte das Glück, ihr Geschäft nicht ab dem 19. März schließen zu müssen. „Wir verkaufen ja auch Lebensmittel wie Nudeln und Getränke." In Absprache mit dem Wittener Ordnungsamt musste Bilow-Hafer jedoch den Café-Bereich in ihrem Geschäft räumen. Als stellvertretende Vorsitzende der Standortgemeinschaft Witten-Mitte betont Bilow-Hafer, dass viele Mitglieder die Soforthilfe des Landes beantragt hätten. Bei finanziellen Engpässen würden die Sparkasse und die Volksbank den Mitgliedern der Standortgemeinschaft - Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen - ihre Hilfe anbieten.

Autowerkstätten durften weiter betrieben werden

Kerstin Feix, Inhaberin eines großen Autohauses an der Dortmunder Straße sowie von zwei weiteren Häusern in Bochum, konnte ihre Werkstätten in den letzten Wochen weiter betreiben. Ab Montag soll der Autoverkauf wieder anlaufen. Kerstin Feix betont, dass es für sie schwer nachzuvollziehen gewesen sei, dass in Nachbarstädten wie Hattingen und Bochum Baumärkte weiter hätten geöffnet sein können. „Die Kundenfrequenz in einem Autohaus ist geringer als in einem Baumarkt." Auf Auto-Probefahrten mit Kunden werde man aus Sicherheitsgründen wohl zunächst verzichten. „Ansonsten ist es für unser Tagesgeschäft wichtig, dass die Kfz-Zulassungsstellen geöffnet sind", so Feix. Einzelne Autos, die vor der Corona-Krise bestellt worden seien, habe man in den letzten Tagen in Witten zulassen können. „Das ist sehr gut gelaufen."

>>> Friseure können ab 4. Mai wieder arbeiten

Die Geschäfte, die am kommenden Montag (20.4.) wieder öffnen dürfen, müssen dafür sorgen, dass die durch Corona notwendige Hygiene gewährleistet ist, dass der Zutritt zu den Geschäften geregelt und Warteschlangen vermieden werden.

Friseurgeschäfte können bei der Erfüllung dieser Bedingungen wieder ab dem 4. Mai ihren Betrieb aufnehmen.