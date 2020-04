Witten: Hardenstein-Anmeldezahlen verheißen nichts Gutes

Nur 90 Anmeldungen für 105 Plätze, und das in einer Zeit, in der Gesamtschulen sich vor Bewerbern kaum retten können: Die geringe Zahl an neuen Fünftklässlern an der Hardensteinschule verheißt nichts Gutes. Was passiert, wenn sich zum Start der neuen Otto-Schott-Gesamtschule in der Innenstadt im nächsten Sommer noch weniger Kinder an der Stadtrandschule Hardenstein anmelden? Eine Vierzügigkeit ist für Gesamtschulen vorgegeben. Denn es braucht eine gewisse Zahl an Kindern, um später die gymnasiale Oberstufe mit ihren verschiedenen Kursen bilden zu können.

Bislang hätte die beliebte Schule im Grünen auch locker fünfzügig laufen können. Allein: Die Wittener Politik und Verwaltung haben vieles dafür getan, neuen Generationen die Schule madig zu machen. Erinnert sei an Abrisspläne, weil die Bausubstanz marode ist. Oder an das "Wittener first"-Anmeldeverfahren, das Dezernent Frank Schweppe aus der Taufe hob. Seitdem geht es für die Wittener Schüler gerechter zu. Aber in den Nachbarstädten kursiert die Unsicherheit: Hardenstein nehme sowieso keine Auswärtigen mehr auf, also versuchen die Eltern es gar nicht mehr. Was für ein fatales Signal - genau die "Einpendler" könnten doch das Überleben der Gesamtschule sichern.