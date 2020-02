Witten. Unterricht ohne Heizung – geht ja gar nicht. Weil sie gerade repariert wird, dürfen viele Hardensteinschüler in Witten Dienstag zuhause bleiben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Witten: Heizung kalt – Hardensteinschüler bekommen schulfrei

Wegen einer größeren Heizungsreparatur bekommen die Hardensteinschüler in der Hauptstelle an der Wabeck 4 am Dienstag (3.2.) kurzfristig schulfrei. Die Fünft- und Sechsklässler in der Nebenstelle müssen aber zur Schule.

Laut Stadt ist am Montag (3.2.) mit der Reparatur der Heizungsanlage begonnen worden. Dabei wurde festgestellt, dass der Schaden größer ist als gedacht. „Die Reparaturarbeiten werden sich bis morgen Nachmittag hinziehen“, so die Verwaltung. Betroffen ist auch die Sporthalle.

Sporthalle in Witten-Vormholz bleibt ebenfalls kalt

Sport sei zwar grundsätzlich möglich. Allerdings wird die Halle nicht geheizt, weshalb auch die Duschen kalt bleiben. Ab Mittwoch (5.2.) könne das Schulgebäude wieder wie gewohnt genutzt werden. Sporthalle und Duschen sollen am Dienstag im Laufe des Tages wieder warm werden.