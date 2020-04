Witten: In fünf Tagen nur eine einzige Corona-Neuinfektion

Witten Der Lockdown der letzten Wochen zeigt Wirkung: In Witten stagniert die Zahl der Corona-Infektionen. 29 Bürger sind aktuell an dem Virus erkrankt.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis muss einen weiteren Corona-Todesfall vermelden. Im Wuppertaler Petrus-Krankenhaus ist ein 74-jähriger Ennepetaler verstorben. Damit steigt die Zahl der Opfer auf neun. Die Infektionszahlen steigen weiterhin nur leicht an: Von Sonntag auf Montag (20.4.) wurden sechs Personen im Kreis gemeldet, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte. Insgesamt gibt es 363 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 253 als genesen.

In Witten waren seit letzten Donnerstag waren keine Neuinfektionen gemeldet worden, sie hat sich nun um eine weitere Person auf 96 Fälle erhöht. 29 Personen sind aktuell erkrankt, 67 bereits genesen.



Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit acht Corona-Patienten. Drei von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 2 von diesen werden beatmet. Als begründete Verdachtsfälle gelten momentan 44 Wittener, auch sie müssen zurzeit in häuslicher Quarantäne ausharren.

Ministerium sammelt nun die Fallzahlen

Da in der Vergangenheit die durch das NRW-Gesundheitsministerium vermeldeten Fallzahlen und die Zahlen, die durch die Kreise und Städte veröffentlicht wurden, häufig voneinander abwichen, muss auch der Ennepe-Ruhr-Kreis ab sofort einen Erlass aus Düsseldorf beachten. Mit der Vorgabe soll eine einheitliche Kommunikation der Fallzahlen erreicht werden.



Demnächst meldet der Ennepe-Ruhr-Kreis seinen Stand der bestätigten Coronavirus-Infektionen und Todesfälle nur noch einmal täglich an das Landeszentrum für Gesundheit. Die Meldung erfolgt morgens und bildet den Stand des Vortags ab.