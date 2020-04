Witten: Ist Vierer-Bande für Kiosk-Einbrüche verantwortlich?

Witten Vier junge Wittener stehen vor Gericht. Die Bande soll in zahlreiche Kioske, Tankstellen und Geschäfte eingebrochen sein, um Tabak zu stehlen.

Im Prozess um schweren Bandendiebstahl wurde am Mittwoch die Anklageschrift vor der Jugend-Strafkammer des Landgerichts Bochum verlesen. Den Ermittlungen zufolge führten vier junge Männer aus Witten zwischen Dezember 2018 und Juni 2019 zahlreiche Einbrüche in Kioske, Tankstellen und Geschäfte durch. Sie sollen Tabakwaren im Wert von mehr als 7000 Euro erbeutet haben.

Der 19-jährige Angeklagte, der dem Prozessauftakt ferngeblieben war, wurde vorgeführt. Als Einziger des Quartetts will er zu den Vorwürfen schweigen, die anderen kündigten Aussagen zur Sache an. Angeklagt sind ferner ein 17, ein 19 und ein 25 Jahre alter Mann. Allein 16 Fälle werden dem 25-Jährigen angelastet. Meist sollen die Täter Schaufensterscheiben eingeschlagen haben und so in die Einbruchsobjekte gelangt sein.

Dem 19-jährigen Angeklagten, der verhaftet wurde, werden weitere Diebstähle, Beleidigung, Hausfriedensbruch und zahlreiche Schwarzfahrten vorgeworfen. Er ist vorbestraft und Bewährungsversager, ebenso wie der 25-Jährige.

Für die beiden Komplizen sind dagegen Bewährungsstrafen denkbar, erklärte das Gericht. Auch sie sind wegen Beförderungserschleichung - das juristische Wort für Schwarzfahren - angeklagt. Der 17-Jährige soll außerdem Körperverletzungen, Fahrraddiebstähle und Beleidigungen begangen haben. Der Prozess wird fortgesetzt.