Witten: Junger Autoknacker gibt vor Gericht Drogenhandel zu

Als Autoknacker betätigte sich 2018 ein 21-jähriger Mann aus Witten. In erster Instanz wurde er im September 2019 zu zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Weil er Berufung gegen diese Entscheidung eingelegt hatte, befasste sich am Donnerstag (13.02.) das Landgericht Bochum mit dem Fall. Zusammen mit vier Komplizen war der Wittener im Dezember 2018 in Heven auf Diebeszug gegangen, wie er zugab. Insgesamt waren 18 Autos aufgebrochen worden. Siebenmal war der 21-Jährige dabei.

Er sei damals drogen – und spielsüchtig gewesen, aber inzwischen clean, erklärte der Angeklagte. Erbeutet hatten die Autoknacker unter anderem Navigationsgeräte. An den Fahrzeugen entstanden teilweise hohe Schäden. Weil einige Täter Messer dabei hatten, galten die Straftaten als besonders schwerer Diebstahl. Die Einbruchsserie legte der junge Mann während einer laufenden Bewährung hin.

Seit der siebten Klasse Gras geraucht

„Ich hatte Schulden, deshalb wurden Autos geknackt“, erklärte der Angeklagte. Der arbeitslose junge Mann ohne Hauptschulabschluss hatte seit der siebten Klasse Gras geraucht. Später konsumierte er auch Amphetamin und Alkohol. Eine mehrmonatige Entzugstherapie soll demnächst anlaufen. Außerdem leide er unter einer Borderline-Störung, erläuterte der 21-Jährige den Richtern.

Ein Jahr lang habe er außerdem Marihuana verkauft – insgesamt drei Kilogramm, räumte er ein. Weil der Angeklagte die Autoaufbrüche wegen seiner Drogenabhängigkeit begangen habe und zudem seine Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil zurücknahm, leiteten die Richter kein Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels ein. Der junge Mann will sich jetzt um einen Therapieplatz bemühen. Dann könnte die Verbüßung von zwei Jahren Jugendhaft zurückgestellt werden.