Witten: Kartoffelhändler Bodo Ohm verlässt Wochenmarkt

Rein mit der Kartoffelschaufel in die Kiste mit den dicken, goldenen Pfälzischen: 40 Jahre lang stand Bodo Ohm auf dem Wochenmarkt in Witten. Nun hat er sich mit 80 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Am Dienstag (31.3.) stand Bodo Ohm das letzte Mal auf dem Markt auf dem Rathausplatz und verkaufte Kartoffeln und Zwiebeln. Nach über 40 Jahren heißt es für den 80-Jährigen nun schweren Herzens Abschied nehmen. „Der Markt war für mich nie Arbeit, sondern viel mehr ein Hobby. Alle Wehwehchen waren hier wie weggeblasen“, verrät der Kartoffelhändler aus Leidenschaft. Am Markttag hätte er sich nie einen Wecker stellen müssen, so sehr freute er sich auf den Tag und die Kunden.

Bodo Ohm versicherte noch vor einem Jahr: Er würde als Markthändler sofort aufhören, sollte es mal zu sehr zwicken. „Bevor ich krumm gehe, sage ich: Es war eine schöne Zeit.“

Bodo Ohm an seinem letzten Arbeitstag auf dem Wochenmarkt in Witten. Foto: Stadtmarketing Witten

Seit den späten siebziger Jahren kauften Generationen von Wittenern bei ihm ein. „Manche kamen erst an der Hand ihrer Eltern und dann später mit ihren Kindern.“Der Markt verliert mit Bodo Ohm ein echtes Unikat und die gute Seele der Händlergemeinschaft. Das Stadtmarketing bedankte sich bei ihm für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Die Nachfolge ist übrigens geregelt: Frische Kartoffeln verkauft nun ein neuer Händler auf dem Wochenmarkt.

