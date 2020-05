Witten: Kinder werfen am Rheinischen Esel Steine von Brücke

Witten Eine Radfahrerin hat am Montagabend (4.5.) Kinder beobachtet, die von einer Brücke auf dem Rheinischen Esel in Witten Steine in die Tiefe warfen.

Eine Radfahrerin, die am Montagabend (4.5.) auf dem Rheinischen Esel unterwegs war, hat Kinder beobachtet, die dort auf einem Brückenstück Steine in die Tiefe warfen. Die 53-Jährige war gegen 17.45 Uhr am Ledderken mit dem Rad auf den Rheinischen Esel gefahren und dort in Richtung Bochum unterwegs. An der ersten Brücke in Höhe Sonnenschein, unter der die Bahnstrecke der S5 entlangführt, standen laut Augenzeugin fünf oder sechs Jungen im Alter zwischen geschätzt acht und zwölf Jahren. Zwei, drei Kinder hätten dicke Steine, die am Rand der Strecke liegen, genommen und von der Brücke geworfen.

Radlerin drohte, die Polizei zu rufen

Die Zeugin hatte die Jungen daraufhin angesprochen und gedroht, die Polizei zu rufen. „Daraufhin entfernten sie sich", sagte die Frau unserer Redaktion. Sie informierte am Montagabend noch die Wittener Polizei über den Vorfall. Ein Beamter am Telefon habe betont, dass man in diesem Bereich häufiger Streife fahre. Grundsätzlich sei es keine gute Idee, dass an einer solchen Örtlichkeit lose, große Steine den Wegesrand wohl zu Dekorationszwecken säumten.