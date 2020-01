Witten. Beim Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ messen sich in Haus Witten am Sonntag (26.1.) die Harfenspieler. Auch Alma Nussbaum (10) tritt dort an.

Witten: Kinder zupfen bei „Jugend musiziert“ die Harfe

Den Wettbewerb „Jugend musiziert“ gibt es seit über einem halben Jahrhundert in der Region Westfalen West. In Haus Witten an der Ruhrstraße messen sich diesmal die Harfenspieler. Diese Kategorie hat Seltenheitswert. Um so mehr hofft die Wittener Musikschule als Ausrichter auf ein reges Publikumsinteresse bei den Konzerten am Sonntag (26.1.). Zumal sich mit Alma Nussbaum eine Zehnjährige aus Witten unter die elf Kandidaten mischt.

Harfe wird an der Musikschule Witten nicht unterrichtet. Dafür sei das Interesse zu gering und die Anschaffung der Instrumente zu teuer, so Musikschulleiter Michael Eckelt. Eine Konzertharfe kostet etwa 20.000 Euro. Nina Nussbaum fährt deshalb mit ihre Tochter jede Woche zum Privatunterricht nach Bochum. Alma spielt auf einer Irischen Harfe, die kleiner ist und daher für Kinder taugt.

Riesiges Instrument – himmlischer Klang

Witten 140 Teilnehmer haben sich qualifiziert Von den 925.000 Einwohnern in der Region Westfalen-West haben sich 140 Kinder und Jugendliche für den 57. Regionalwettbewerb qualifiziert. Es gibt mehrere Austragungsorte. Wo welche Instrumentalgruppe gespielt wird, wechselt jedes Jahr. Diesmal hat Witten „Harfe Solo“ zugewiesen bekommen. An der Wittener Musikschule wird eine große Bandbreite an Instrumenten unterrichtet. Wie Geige, Bratsche, Cello oder Kontrabass bei den Streichern, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune oder Tuba bei den Bläsern oder Tastinstrumente wie Klavier, Akkordeon oder Keyboard. Größter „Exot“ im Angebot, so Musikschulleiter Michael Eckelt, ist die Oboe.

Die Nussbaums sind sowieso eine musikalische Familie. Sohn Johann spielt Geige, Tochter Charlotte Querflöte und Alma eben Harfe. Nina Nussbaum arbeitet als Gesangssolistin und Dozentin. „Musik strahlt in alle Bereiche des Lebens aus“, sagt sie. „Ein Instrument zu lernen hat auch einen erzieherischen Wert.“

Schon früh nahm sie ihre Kinder zu Proben und Konzerten mit. Dabei muss Alma wohl einmal den lieblichen Klang des himmlischen Instruments vernommen haben. Denn „mir ist es ein Rätsel, warum Alma unbedingt Harfe lernen wollte“, sagt Nina Nussbaum. Harfeneltern ahnen: Sobald ihr Kind reif für die Konzertharfe ist, wird es richtig kompliziert. Zwei Meter hoch und 40 Kilo schwer ist so ein Instrument!

Organisieren den Wittener Wettbewerb der Reihe „Jugend musiziert“: (v.l.) Michael Eckelt, Leiter der Musikschule, Rolf Wagner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse als Sponsor und Martin Schreckenschläger, stellv. Vorsitzender des Regionalausschusses „Jugend musiziert“. Foto: Peter Nehm

Musikschulleiter Michael Eckelt freut sich, den Harfen-Wettbewerb diesmal in Witten präsentieren zu können. „Mit „Jugend musiziert“ wollen wir die Kinder nicht kritisieren, sondern fördern“, sagt er. „Kinder brauchen Vorbilder und da ist es toll zu sehen, was alles möglich ist.“ Denn: Die Schülerzahlen an der Musikschule Witten sind zwar auf 3000 Teilnehmer gestiegen. „Aber die Musikalisierung erfolgt eher in der Masse. Die Spitzenförderung bleibt oft aus.“ Darunter leidet auch der Wettbewerb.

Weniger Musikschüler wegen G8 und Ganztagsschule

Die Ausnahmetalente gibt es immer, sagt Martin Schreckenschläger, der den Regionalwettbewerb organisiert. Aber gerade das G 8-Abitur und die Ausweitung des Schulbetriebs auf den Offenen Ganztag hemme die Musikförderung. Schreckenschläger: „Die Teilnehmerzahlen haben einen deutlichen Einbruch erlitten.“

Witten ist ein Austragungsort beim Regionalwettbewerb Westfalen West. Das heißt, in Witten treten Kinder aus dem EN-Kreis, Hagen und dem Märkischen Kreis an. Anderswo stellen sich ebenfalls junge Wittener dem Wettbewerb. Die Nachwuchstalente spielen vor einer Jury aus Profimusikern. Mitunter qualifizieren sie sich für den Landeswettbewerb und ganz selten schafft es ein Kind in den Bundeswettbewerb, womit ihm der Weg für eine Musikkarriere offen steht.

Geigerin Nora Schreckenschläger gilt als erfolgreichste Wittenerin

Aus Witten kamen immer wieder hoffnungsvolle Talente, „aus den Bereichen Geige, Bläser und Klavier“, sagt Michael Eckelt. Eine der erfolgreichsten Teilnehmerinnen war Nora Schreckenschläger. Die Geigerin hatte sich zweimal für den Bundeswettbewerb qualifiziert und dort auch einmal den zweiten Preis gewonnen. Heute ist sie 27 Jahre alt, musiziert bei den Bremer Philharmonikern und studiert – was sonst – an der Hochschule Lübeck Musik.

Los geht es am Sonntag, 26. Januar, um 9.30 Uhr. Die elf Kurzkonzerte in Haus Witten dauern bis 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.