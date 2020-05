Witten: Kindertreffs und Jugendzentren öffnen wieder

Witten Nach Pfingsten öffnen die Kinder- und Jugendtreffs in Witten wieder. Auch dort gelten die üblichen Corona-Regeln. Viel soll draußen stattfinden.

Die Jugendzentren, Kindert- und Cliquentreffs in Witten öffnen ab Dienstag nach Pfingsten (2. Juni) wieder ihre Türen. „Natürlich unter Wahrung der notwendigen Hygieneschutzmaßnahmen“, sagt Uschi Fama vom Amt für Jugendhilfe und Schule.

Dazu haben die Mitarbeiter der Einrichtungen Konzepte entwickelt und Regeln aufgestellt. Die überall üblichen Verhaltensregeln gelten auch in den Treffpunkten. „Bitte denkt an den Mund-Nasenschutz, die Abstandsregel von 1,50 Metern und natürlich ans Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen“, sagt Fama. „Wir sind auf Eure Mithilfe angewiesen, auch wenn die Regeln manchmal nerven.“

Kinder sollten ihre Adresse und Telefonnummer kennen

Kinder und Jugendliche, die die Einrichtungen besuchen, sollten deshalb auch ihre Adressen und Telefonnummern kennen, damit sie sich in die Besucherlisten eintragen lassen können. Die Listen werden nach spätestens vier Wochen vernichtet.

Auch bittet die Stadt um Verständnis, dass nur eine begrenzte Anzahl von jungen Menschen in die Räume kann. Das richte sich nach der Größe der Räume, sagt Fama. Alle Einrichtungen würden aber versuchen, viele Angebote an die frische Luft zu verlegen.

Vorläufige Öffnungszeiten

Die Kindertreffs öffnen montags bis freitags von 16 Uhr bis 18.30 Uhr (mit Ausnahme des Kindertreff an der Pferdebachschule). Außerdem öffnen drei Cliquentreffs: In der Mark, montags bis donnerstags von 18.30 – 21 Uhr, Haus der Jugend, dienstags bis freitags von 18 bis 21 Uhr und der Cliquentreff an der Kerschensteiner Straße, montags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr. Am Cliquentreff Stockum wird von den Mitarbeitenden nur der Außentreffpunkt für Jugendliche betreut.

Auch die drei Jugendzentren Famous, Treff und Freeze öffnen am 2. bzw. 3. Juni wieder (Näheres auf den Homepages der Einrichtungen: www.treff-werkstadt.com, www.famous-annen.de, www.freeze-heven.de). Der Außentreffpunkt Imberg wird ab 2. Juni ebenfalls wieder Angebote für Kinder und Jugendliche machen: Dienstags bis freitags von 12 bis 17 Uhr.

Die Stadt weist darauf hin, dass die angegebenen Öffnungszeiten nur vorübergehend gelten, da sie sich immer nach der aktuellen Erlasslage richten müssen.

Mehr Nachrichte naus Witten finden Sie hier.