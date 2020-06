Witten: Kita-Erzieherin hat sich mit Coronavirus infiziert

Eine Erzieherin aus einer Wittener Kita ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Kreis am Freitagmittag (5.6.) mit. Die Frau befindet sich bereits in Quarantäne.

Das Kreisgesundheitsamt hat fünf weitere Mitarbeiter der Einrichtung und elf Kinder als Kontaktpersonen ermittelt. Nach Angaben des Kreises sollen sie alle noch am Freitag auf das Coronavirus getestet. Die betroffenen Mitarbeiter, die Kinder und deren Sorgeberechtigten sollen sich seit Donnerstag ebenfalls in Quarantäne befinden.

Kreis gibt keine Auskunft darüber, um welche Kita es sich handelt

Der Kreis gibt keine weiteren Auskünfte zu dem neuen Corona-Fall. Unklar ist also, um welche Wittener Kita es sich handelt und wie sehr die Einrichtung durch den Ausfall von insgesamt sechs Erzieherinnen betroffen ist.

Am Montag soll eigentlich in allen Tagesstätten der Stadt der eingeschränkte Regelbetrieb starten. Bislang gab es nur eine Notbetreuung. Zuletzt durften am 28. Mai die 816 Vorschulkinder in ihre Kitas zurückkehren. Ab Montag soll es dann für alle 3130 Kita-Kinder wieder losgehen. Träger hatten schon vorab Sorgen bezüglich Infektionsschutz und Hygieneregeln geäußert.

„Wir müssen weiter die Augen aufhalten und schnell reagieren“, heißt es seitens des Kreises zum ersten bestätigten Corona-Fall im Umfeld einer Wittener Kita.

