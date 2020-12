Witten: Kreis erhält zum Start am Sonntag nur 180 Impfdosen

Witten Am Sonntag starten in Witten und dem Kreis die Corona-Impfungen. Statt der erwarteten 400 Impfdosen, kommen aber erstmal nur 180.

Am Sonntag werden im Ennepe-Ruhr-Kreis die ersten Altenheimbewohner geimpft. Doch statt der zunächst erwarteten 400 Impfdosen, werden im Kreis in einer ersten Lieferung erst einmal 180 Dosen ankommen.

Welches der 43 Pflegeheime im EN-Kreis dann zuerst an der Reihe ist, verrät der Kreis nicht. Entschieden habe das der Krisenstab, sagt Kreissprecherin Franziska Horsch. So wolle man die Einrichtungen und den Impfstoff schützen.

Reihenfolge der Heime muss in Witten und dem EN-Kreis angepasst werden

Da nun auch zunächst weniger Impfdosen angeliefert werden, muss auch die ursprüngliche Prioritätenliste, mit der die Reihenfolge der Impfungen festgelegt wurde, direkt zum Impfstart angepasst werden. Um die Logistik so überschaubar wie möglich zu halten und Stückwerk zu vermeiden, erklärte Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür schon zu Beginn dieser Woche.

Ohnehin sei diese Liste sehr flexibel, so Sprecherin Horsch. So könne etwa in einem Heim, in dem es aktuell Coronafälle gibt, nicht geimpft werden, bis der Ausbruch beendet ist.

Montag und Mittwoch folgen weitere Impfstofflieferungen

Wann am Sonntag angeliefert wird, ist derweil auch noch unklar. "Deshalb wissen wir auch nicht, ob es direkt morgens oder vielleicht erst nachmittags los gehen wird", so Horsch. Das Serum wird vom Land direkt zur Einrichtung, in der geimpft wird, gebracht. Er wird dann vor Ort "zubereitet".

Sicher ist aber: Auf die erste Lieferung folgen weitere. Schon am kommenden Montag und Mittwoch sollen je 1331 Impfdosen ihren Weg in den EN-Kreis finden. Bis zum Jahresende wären das insgesamt 2842 Impfungen für die besonders gefährdeten Über-80-Jährigen.

