Witten: Mann im Lutherpark niedergeschlagen – Lebensgefahr

Witten. Zu einem heftigen Streit ist es abends im Lutherpark in Witten gekommen. Ein 42-jähriger wurde niedergeschlagen und lebensgefährlich verletzt.

Zwei Männer haben sich abends gegen 21.45 Uhr im Lutherpark so heftig gestritten, dass der jüngere (28) von beiden am Ende immer wieder auf den älteren (42) eingeschlagen haben soll – so massiv, dass der 42-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde.

Ob an diesem Abend Alkohol im Spiel war, konnte die Polizei noch nicht sagen. Vermutlich ja, heißt es. Allerdings gibt es bisher offenbar keinen erkennbaren Zusammenhang zum Trinker- oder Obdachlosenmilieu. Beide Männer kommen aus Witten. Das Opfer, das mit schweren Gesichtsverletzungen und Blessuren am Oberkörper im Krankenhaus liegt, konnte noch nicht befragt werden.

Polizei: Tatverdächtiger aus Witten wehrt sich heftig gegen Festnahme

Gewalttat im Lutherpark: Der 42-jährige Mann aus Witten soll in der Nähe des Mahnmals niedergeschlagen worden sein. Foto: Jürgen Theobald (theo) / FUNKE Foto Services/Archiv

Zu der Auseinandersetzung ist es bereits am Dienstagabend (21.4.) gekommen, wie erst jetzt bekannt wurde, offenbar an den Bänken in der Nähe des Mahnmals im Lutherpark. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 14 Jahre jüngere Mann wiederholt auf den 42-Jährigen eingeschlagen haben, erst auf einer Bank, dann wohl auch auf der Wiese beziehungsweise im Rindenmulch, nachdem der mutmaßliche Täter sein Opfer von der Bank heruntergezogen hatte.

Die Polizei konnte den „äußerst aggressiven“ Tatverdächtigen noch vor Ort stellen, nachdem sie von Zeugen alarmiert worden war. Er wollte sich offenbar gerade aus dem Staub machen. Der mutmaßliche Täter soll sich heftig gegen seine Festnahme gewehrt haben..

Mutmaßlicher Täter wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Er leistete laut Polizei so massiv Widerstand, dass zwei Beamte verletzt wurden. Sie konnten ihren Dienst dennoch weiter versehen. Der schwer verletzte 42-Jährige kam in ein Krankenhaus. Das Amtsgericht Witten erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den jüngeren Mann. Er sitzt nun wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission ermittelt.