Witten: Marien-Hospital schießt übers Ziel hinaus

Die Krankenhäuser stehen in Zeiten von Corona unter besonderem Druck. Sie müssen sich auf die von vielen Experten erwartete Welle an schwer erkrankten Covid-19-Patienten einstellen. Gleichzeitig brechen Patientenzahlen ein, weil Menschen fürchten, sich gerade hier mit dem gefürchteten Virus anzustecken.

Auch Kliniken sind Wirtschaftsbetriebe. Daher ist es in der derzeitigen Lage natürlich legitim, wie das Marien-Hospital Mitarbeiter zum Überstundenabbau aufzufordern. Ärzte und Pfleger sind aber derzeit wohl eine unserer wertvollsten gesellschaftlichen Ressourcen.

Mit ihren deutlich weitergehenden Forderungen, vor allem der Androhung von Kurzarbeit, schießt die Klinikleitung übers Ziel hinaus. Statt ihren Mitarbeitern zu danken, stößt sie sie vor den Kopf. Angesichts der Bilder von am Limit arbeitenden Medizinern in Italien und Spanien und der Ungewissheit, was auf unsere Ärzte zukommt, wirkt das Schreiben der Klinikleitung deplatziert.

