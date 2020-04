Witten: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Witten Ein 65-jähriger Motorradfahrer ist in Schwerte mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer des Wagens hatte dem Mann die Vorfahrt genommen.

Ein Motorradfahrer aus Witten ist am Mittwoch (22.4.) bei einem Verkehrsunfall in Schwerte schwer verletzt worden. Der 65-Jährige war gegen 14.50 Uhr auf der Schwerter Wannebachstraße in südlicher Richtung unterwegs, als ihm ein Schwerter Autofahrer (78) beim Linksabbiegen die Vorfahrt nahm. Das Auto und der Motorradfahrer stießen zusammen.

Der schwer verletzte Wittener musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.