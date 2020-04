Witten: Neuer Professor der Pop-Akademie war Pop-Kantor

Zuletzt war Martin Drazek beim Bistum Essen als Pop-Kantor beschäftigt. Der 37-Jährige hatte dort die Aufgabe, Popmusik in die katholische Kirche zu bringen. Hierbei begleitete er viele Gottesdienste und bot Workshops zu den Themen Chor, Piano und Bandarbeit an. Ab dem 1. Mai ist der Pianist als neuer Professor an der Evangelischen Pop-Akademie in Witten tätig.

An der Hochschule an der Ruhrstraße studieren derzeit 26 junge Frauen und Männer, die von 16 Lehrbeauftragten unterrichtet werden. Festangestellter Professor ist Akademie-Leiter Hartmut Naumann. Martin Drazek erhält die zweite Festanstellung als Professor für Klavier und Keyboard und wird auch im Hochschul-Management tätig sein.

Martin Drazek tourte mit vielen nationalen und internationalen Künstlern

Drazek, geboren in der polnischen Stadt Bydgoszcz, begann seine Instrumentalausbildung mit acht Jahren. Nach sechs Jahren Keyboard-Unterricht wechselte er zum Klavier und nahm mit 16 Jahren Klavierunterricht bei Peter Walter, bei dem er anschließend an der Folkwang-Hochschule in Essen studierte. Sein Studium schloss Martin Drazek 2006 mit einem Diplom in Jazz-Klavier (Nebenfach Schlagzeug) ab.

Als freischaffender Pianist in den Bereichen Jazz, Pop und Rock spielte und tourte er mit vielen nationalen und internationalen Musikern und ist immer wieder als musikalischer Leiter für große Veranstaltungen gefragt - wie etwa das „Christmas Soul" im Colosseum-Theater Essen oder das Silvester-Gospelkonzert auf dem Roncalliplatz vor dem Kölner Dom. Seit über sieben Jahren ist Martin Drazek, der heute in der Nähe von Düsseldorf lebt, auch Leiter der „VIP-Lounge Köln". Eine monatlich stattfindende Reihe, bei der die New Yorker Sängerin Onita Boone nationale und internationale Sänger nach Köln einlädt.

Pop-Akademie Witten hat in Corona-Zeiten auf Online-Unterricht umgestellt

Neben seiner Tätigkeit als Pianist und Bandleader für verschiedene Gospelchöre und -künstler sowie das Krefelder Gospelmusikfestival tourte Martin Drazek mit Chören der Gospel-Academy Krefeld mehrere Male in die USA. In den folgenden Jahren arbeitete er mit vielen Künstlern der Gospelszene zusammen - unter anderem mit dem verstorbenen amerikanischen Gospelmusiker Edwin Hawkins, mit dessen Namen vor allem der Welthit „Oh Happy Day" verbunden wird.

Auch die Pop-Akademie hat in Corona-Zeiten auf Online-Unterricht umgestellt. Hochschul-Leiter Prof. Hartmut Naumann: „Wir verwenden dafür verschiedene Online-Tools. Das funktioniert ganz gut." Im Akademie-Gebäude an der Ruhrstraße, in dem früher die Stadtbibliothek ihren Sitz hatte, könnten die Studierenden auch Unterricht am Instrument nehmen und üben. Naumann: „Ein Gruppenunterricht ist natürlich nicht möglich."

