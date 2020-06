Witten: Ölspur bringt Motorrollerfahrer zu Fall

In einer Linkskurve hat ein Motorrollerfahrer in Bommern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Witten. Der Alptraum eines jeden Roller- und Motorradfahrers: eine Ölspur. Am Samstag hat sich dadurch ein Wittener leichte Verletzungen zugezogen.

Eine Ölspur hat einen Motorrollerfahrer aus Witten am Wochenende zu Fall gebracht. Der 47-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag in Bommern.

Gegen 16.15 Uhr war der Mann mit seinem Roller auf der Straße Bodenborn in Richtung Elberfelder Straße unterwegs. In einer Linkskurve verlor er aufgrund der Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Wittener ließ sich ärztlich behandeln. Die Feuerwehr streute den Straßenbereich ab.